Artista Enriquillo Amiama presentará XXI exposición individual en el Museo de Arte Moderno

Será inaugurada el jueves 23 de junio hasta el jueves 25 de agosto. El público podrá apreciar una selección de 68 obras.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Enriquillo Amiama, reconocido maestro de la pintura dominicana presentará su XXI exposición individual con una retrospectiva que abarca sus inicios en el 1982 hasta el año 2022.

La exposición será inaugurada el jueves 23 de junio, a las 7:00pm hasta el jueves 25 de agosto, en dos plantas del Museo de Arte Moderno.

Como parte del programa, cada semana habrá una actividad de corte cultural, lúdica y educativa como charlas de Enriquillo; así como de críticos y curadores que tratarán temas sobre “Arte y mercado del arte”, “Uso de las nuevas tecnologías en el arte”, “Cómo hallar inspiración para crear”, “Cómo desarrollar una carrera fructífera en el mundo de las artes”, “Demostraciones de pintura en vivo”, “Manejo de Internet y redes sociales para artistas”, entre otros.

Esta exposición tendrá una rigurosa selección de 68 obras , que abarcarán 40 años de labor de Enriquillo. Las obras fueron cedidas en calidad de préstamo de grandes coleccionistas, como instituciones privadas y estatales.

El trabajo curatorial y museográfico está a cargo de la experta María Brito, catalogada como una de las 20 mujeres más poderosas del mundo del arte. Ella es asesora de grandes galerías como Gagosian, David Zwirner, casas de subastas como Sotheby’s y muchos coleccionistas internacionales.

Maestros como Cándido Bidó, Jorge Severino y Elsa Núñez adquirieron obras de Amiama, en sus inicios y le dieron un gran apoyo. Igualmente, artistas internacionales coleccionan sus originales pinturas.

La exposición cuenta con el apoyo de Cacao Rizek, Lanco y el Banco de Reservas.

Sobre el artista

Como consumado comunicador, voraz estudiante de la historia del arte y agudo observador de sucesos de actualidad, la perspectiva de Enriquillo Amiama se apoya tanto en lo universal como en lo local, los cuales se mezclan impecablemente en su trabajo.

En su práctica, que comenzó en 1982 con una propuesta postmodernista y anti jerárquica por naturaleza, Amiama se mueve con facilidad desde la abstracción, a los bodegones, pasando por los paisajes, y llegando a la figuración, reusándose a ser encajado en una sola definición.

De las aproximadamente 700 obras que ha producido en 40 años de arduo trabajo, el 99% han sido adquiridas y están en colecciones privadas, corporativas e institucionales alrededor del mundo.

Enrique Iglesias, ex presidente del BID; Anselle Hanselle. R. Matthews, ex CEO Citibank Malaysia; Carlos R. Flores, ex presidente Honduras son algunas personalidades que tienen sus obras.

También, las tienen colecciones institucionales, privadas y corporativas en más de 30 países, entre ellas Tomato Savings Bank of Korea, el Banco Central de la República Dominicana, el Museo de Arte Moderno, el Palacio de Bellas Artes, embajador Charles Manatt, Klopp Investment, Marta Florin NY, Carin & Ogrzey Alemania y Claro.

Así como innumerables coleccionistas de República Dominicana, Puerto Rico, Guadalupe, Honduras, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Holanda, Emiratos Árabes y Corea.

