Articulo 58 de la Ley de partidos sobre el 20% de reservas del total de candidaturas, ni ambiguo ni confuso

La aplicación del 20% de reservas de candidaturas ha traído consigo una amplia discusión en el ámbito electoral, partidista, y jurídico, producto del borrador y de la resolución No. 13-2023, sobre la aplicación del porcentaje de las reservas de las candidaturas, que emitió la Junta Central Electoral, que claramente sobrepasando sus facultades, ha hecho una interpretación incorrecta del Art. 58 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Este artículo no es ambiguo ni confuso, ni se presta a una interpretación contraria, establece muy claro que se refiere a la totalidad de los cargos, veamos el artículo detenidamente: “Artículo 58.- Porcentaje para las reservas. En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes”.

De este artículo nos quedamos con las palabras TOTAL, NOMINACIONES y PUESTOS, pues la discusión de la interpretación del artículo nos lleva a que primero hagamos un ejercicio de semántica muy sencillo, pero que parece ser necesario para tener más claro lo establecido por el legislador, ya que al parecer se ha olvidado el significado de las palabras con las que nos hemos quedado, para recordarlo o esclarecerlo establecemos sus definiciones.

Total: La palabra total proviene del latín totus, y es algo que comprende todo en su especie, y su término es utilizado para designar lo general o universal.

Nominación: La palabra nominación se refiere a la persona que ha sido propuesta como candidato o candidata en algún proceso competitivo.

Puesto: Es un concepto de variados significados que encuentra su origen en el latín postus; para el tema en cuestión, puesto hace referencia al lugar ocupado por una persona o una institución, o que es destinado para una cierta actividad.

Luego de ver el significado de estas palabras, creo que tenemos aún más claro que el espíritu del legislador es que las reservas sean el 20% del total de nominaciones para los puestos o candidaturas, y que los niveles de elección no están ni por asomo en la redacción de este artículo.

Esta ley fue aprobada en el 2018, y es necesario precisar cuáles eran los niveles de elección existentes para él entonces, los cuales eran el nivel presidencial, nivel senatorial, nivel de diputaciones y el nivel municipal, para verlo podemos ir al Art. 52 y al Art. 79 numeral 3 de la Ley 33-18, o al artículo 92 de la anterior Ley 15-19 de Régimen Electoral, donde están claramente definidos los niveles de elección.

Al ir a estos artículos podemos ver varios ejemplos de cuando en realidad el legislador se refiere o refirió a niveles de elección, y que en ese momento las alcaldías, direcciones de distritos, regidurías y vocalías eran parte de un solo nivel, el municipal; por lo que, cuando el legislador establece en el Art. 58 de la Ley 33-18 las candidaturas a directores, subdirectores, regidores y vocales, es muy claramente haciendo referencia a las candidaturas de estos, y no a los niveles de elección, pues estos no eran niveles de elección en ese momento, y hace mención de todas las candidaturas con la intención de que no sea excluida ninguna de estas del 20%, y puedan los partidos hacer reservas sin excepción de una de estas.

Si la intención del legislador hubiese sido establecer el 20% por cada nivel de elección, entonces la redacción hubiese dicho “el 20% de cada nivel de elección”, o haría mención de cada nivel de elección, estableciendo el porcentaje de reservas en cada uno de estos, como establece por ejemplo la Ley 20-23 de Régimen Electoral en su artículo 136 sobre las modalidades de alianzas, que hace mención nivel por nivel.

Cualquier interpretación contraria a que es por el total de candidaturas, desde nuestro juicio es contraria a lo que establece la ley y el espíritu del legislador, y dar espacio a otra interpretación, es un gran error semántico, y legal.

Desde el ámbito jurídico

El pleno de la JCE comete un error al tomar como base, sostén o fundamento de su resolución dos sentencias del Tribunal Superior Electoral, la TSE- 091-2019, que falló sobre un caso intrapartidario de cumplimiento de cuota género, y la TSE-027-2019, que si versa sobre el 20% de las reservas en un caso de una aspiración interna del PRM en las elecciones internas del 2020. El error está en que el alcance y los efectos de las sentencias del TSE tienen efectos para las partes en litis en estos procesos, es por ello que, en cuanto a la decisión de la sentencia sobre reserva, esta no fue implementada en las elecciones del 2020.

Las sentencias del Tribunal Superior Electoral no constituyen un precedente jurisprudencial de un carácter firme y vinculante para sustentar la incorrecta interpretación del artículo 58 de la Ley 33-18, como si lo establecen las del Tribunal Constitucional, que para el caso en cuestión no tiene un fallo referente al mismo, pero no obstante esto, la JCE toma como referencia la sentencia No. TC/104/20, dictada por una revisión de la sentencia TSE-091-2019, la cual ya establecimos que trata sobre cuota de género, y no de reservas.

Es también improcedente tomar como sostén de una decisión una mención que hizo el TC en la sentencia TC/104/20, como que resolvió con ello la interpretación del Art. 58 de la Ley 33-18, cuando la sentencia versa sobre la cuota de género establecida en el Art. 54 de esta norma, obviando así la ratio decidendi (motivo de la decisión) que ha consignado la doctrina, que es el fundamento que toma el tribunal para dictar una sentencia, y la de esta sentencia que respondió un recurso de revisión de interpretación realizado por el TSE sobre el Art. 54 de la ley de partidos, sobre la cuota de género.

La Constitución establece bien claro cuáles sentencias son las que son vinculantes, y que forman un precedente jurisprudencial, y a su vez deben de ser acatadas de forma inmediata por todos los entes del Estado. En en el artículo 184 que versa sobre el Tribunal Constitucional, establece sobre esta alta corte que “Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.”

La nueva Ley 2-23 sobre procedimientos de casación ante la Suprema Corte de Justicia, también le da este carácter a sus sentencias, pues esta norma establece en su artículo 9 que “Las decisiones de la Corte de Casación establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional”.

Violación del procedimiento que hace nula la resolución, e irrespeto a los partidos.

Esta resolución no solo es contraria por interpretación contraria a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, también ha violentado el procedimiento establecido en el Art. 27 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que versa sobre las audiencias.

Este artículo establece en su párrafo tercero lo siguiente “En caso de que la JCE solicite por escrito a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos su opinión, reparos u objeciones sobre un tema de su interés, procederá, luego de recibir las propuestas de dichas instituciones, a convocar a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a una audiencia pública para discutir dicho asunto.”

A pesar de que la ley lo establece claramente, diversos partidos en su opinión depositada en la JCE solicitaron la audiencia pública, amparándose en este mismo artículo, y la junta respondió emitiendo la resolución a apenas horas de haberse vencido el plazo, lo que representa una fragante violación al procedimiento, y un irrespeto mayúsculo a las organizaciones políticas y sus liderazgos, pues es casi seguro que la resolución estuvo hecha antes de que se venciera el plazo de depósito del borrador que trabajaron para establecer una opinión desde el ámbito jurídico al borrador en apenas cinco días, y es seguro que tampoco se analizó y mucho menos se tomaron en cuenta las posiciones planteadas por más de 20 partidos políticos.

Solución o camino difícil a organización elecciones del 2024

La aplicación del 20% del total de las candidaturas hace posible que los partidos también puedan escoger cualquier otro método, como el del 20% por cada nivel que quiere el oficialismo, pero que no se atreve a aprobar mediante sus organismos internos, por ello quiere encontrar una vía más expedita con esta decisión del órgano electoral.

Una interpretación contraria que obedezca claramente a objetivos específicos, producto de los intereses políticos de alguna organización que busca acomodos, y resolver una situación interna o torpedear una gran alianza de los partidos de oposición, es muy perjudicial para el sistema de partidos y la JCE, que se pone en riesgo y crea una crisis.

La JCE debe actuar con legalidad y reconsiderar su decisión, e iniciar el camino a recuperar la confianza de la mayoría de los partidos del sistema, y esa oportunidad la tiene con la reconsideración de su resolución que solicitaron los partidos, de lo contrario, inicia un camino muy difícil para salir con éxito en la organización de las elecciones del 2024.

