ARS y clínicas, negocio redondo

Recientemente he tenido que pasar por dos procesos médicos de personas muy cercanas a mí, lo que me ha llevado a tener que hacer solicitudes a través del Sistema Dominicano de Seguro Social, estas experiencias me han motivado a escribir estas líneas de indignación con el solo hecho de pensar todo lo que una familia en un proceso de salud debe pasar por la ineficiencia del sistema.

Siempre hemos escuchado a las personas decir que en los hospitales no tenemos disponibilidad, no tenemos camas o el rechazo a ser atendidos. En mi caso en particular, mi familiar fue sometido a un proceso quirúrgico previo a esto hice mi debida solicitud ante la aseguradora quienes me indicaron que tenía la cobertura al 100% del servicio, luego cuando converso con el personal de la clínica este me informa que debo de hacer un depósito de 12,000 pesos como una especie de garantía ante posibles imprevistos en caso de no ser necesarios pues este monto me sería devuelto íntegramente.

Luego de finalizado el proceso quirúrgico al momento de dar la de alta, me encuentro con la sorpresa de qué de estos 12,000 mil pesos solamente se me devolvería 3000 mil pesos y los 9000 mil pesos restantes según el desglose 6000 mil como honorarios para un ayudante y 3000 mil como un pago de diferencia de honorarios médicos. Al momento de preguntar la razón de ser de este monto la respuesta que recibí de una manera “frívola”, es que la ayudante no tiene cobertura de seguro y la otra respuesta es que el monto con el cual el médico está registrado no es la cuota para este tipo de operaciones.

No es posible continuar con un sistema de Seguridad Social que establezca montos divorciados a las cuotas a cobrar por parte de los médicos, asimismo como la desactualización con relación a servicios que se ofrecen en procesos quirúrgicos que no son opcionales para nosotros los usuarios y que luego son facturados.

La salud no es un lujo, la salud no es un placer, la salud no es una opción, por tal razón es necesario que el Estado Dominicano intervenga con el nivel de cobertura y el alcance de los mismos, ya que mes tras mes realizamos el pago del servicio de seguro fijo, donde recibimos cada año un aumento sin tener la opción de aprobarlo y sin embargo, al momento de utilizarlo no nos pueda dar el servicio que nosotros merecemos ni el mismo nivel de respuesta que nosotros damos al cumplir íntegramente con los valores que son requeridos para las cuotas.

Francamente, nos encontramos en una desigualdad entre las compañías de seguros y sus costos versus el compromiso nuestro de pago y la cobertura del servicio.

Por Luisa Cepín

