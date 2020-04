Arroceros demandan de Comisión de Alto Nivel ajustar horario para trabajadores del sector

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Arroz, (FENARROZ), Oliverio Espaillat Bencosme, demandó este martes de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, crear las condiciones para que los trabajadores del sector, puedan entregar a tiempo el cereal a los canales de distribución, ya que el toque de queda se ha convertido en una retranca.

Indicó que esta situación también ha afectado por completo el ritmo de trabajo de todo lo que implica las labores y el proceso del arroz, como aliento principal de la dieta de los dominicanos.

Afirmó que aunque los camiones de carga están facultados para transitar libremente, esto no es suficiente, porque los empleados que laboran en las fincas desde que dan las tres de la tarde, comienzan abandonar los predios agrícolas, y de igual manera constituye un escollo para las labores de procesamiento en los molinos.

“Estamos trabajando a media, por ejemplo un chofer que sale con un camión cargado de arroz para Higuey desde La Vega tiene que salir a las 3:00 de la madrugada, pero cuando viene de retorno, el camión está vacío, y debe llegar antes de las 5:00 de la tarde para evitar ser apresado, pero, peor aún, ese chofer después que deja el camión en la empresa donde labora, no tiene como llegar a su casa”, aseguró Espaillat al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record que produce para el canal EN Televisión.

Sin embargo, llamó a la población a no temer ya que hay arroz suficiente para abastecer el mercado local, al tal extremo, que en esta primera etapa estimamos cosechar un total de 7.5 millones de quintales, mientras que para la segunda cosecha que finaliza en los meses de octubre y noviembre tenemos una proyección de 5.5 millones.

Precisó que el sector arrocero nacional sigue demostrando hasta en los momentos más difíciles, su capacidad de trabajo, para garantizar el plato de los dominicanos.

REVISAR DR CAFTA

Por otra parte, Oliverio Espaillat aseguró que este es el mejor momento para que el gobierno se aboque junto a los principales actores del sector a revisar el DR CAFTA, a fin de proteger, como hasta ahora ha ocurrido, la producción nacional, ya que ante la pandemia del COVID 19, todos los países productores de arroz, han decidido guardarlo para garantizar la comida de sus ciudadanos.

“Ahora es que de verdad se demuestra la importancia de tener un sector fuerte, sólido y con capacidad de respuesta, tanto es así que el que sale a buscar arroz en el mercado internacional no aparece. Si bien es cierto, que el gobierno le ha dado el apoyo al sector, no menos cierto es, que el DR CAFTA, sigue siendo una amenaza para el futuro inmediato, no podemos dormirnos en los laureles“ puntualizó Espaillat.

