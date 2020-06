Arriban a RD 11 dominicanos que pidieron ayuda a Gonzalo para retornar desde Panamá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Llegaron al país desde Panamá 11 dominicanos con diversas condiciones de salud, tras solicitar ayuda para retornar a territorio nacional al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

“Por favor devuélvame a mi país, yo quiero estar con mi familia, estoy sufriendo, quiero volver con mis cuatro hijos”, fue la súplica del dominicano ausente Francisco Núñez, a quien le amputaron el pie derecho y residía en Panamá.

Al igual que Francisco, otros 10 dominicanos más enfermos, quienes padecen complicaciones de salud que se han agravado a raíz de la crisis del COVID, solicitaron la ayuda de Castillo, para retornarlos al país desde Panamá, quien se solidarizó con ellos y los trajo este jueves para que puedan estar con sus familiares y reciban las debidas atenciones médicas.

Los 11 compatriotas de la diáspora dominicana pidieron la ayuda de Gonzalo Castillo, quien, tan pronto supo de la situación de salud y las precariedades en que vivían, les tendió una mano amiga y dispuso que una aeronave de su empresa privada Helidosa Aviation Group los retornara al país.

“Para mí la diáspora dominicana es tan importante como los que viven aquí. Por eso desde Panamá, otro grupo solicitó ayuda para regresar y ya un avión de Helidosa los trajo para cumplir su anhelo. Vamo’ arriba ¡A trabajar!”, expresó Gonzalo Castillo.

Los 11 dominicanos que residían en Panamá fueron recibidos en el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero, por Diego Prida, director de Operaciones de Helidosa.

Tan pronto bajó del avión, el señor Francisco Núñez agradeció entre llantos a Gonzalo Castillo por ayudarlo a retornar. “Gracias Gonzalo Castillo porque me trajiste a ver mi familia, yo te lo agradezco mientras vida tenga y Dios te lo va a gradecer a ti”.

De igual manera, la señora Juana Salazar agradeció a Gonzalo Castillo por haberla traído a ver a sus hijos ya que está muy enferma.

“Yo le doy muchas gracias a Gonzalo Castillo por traerme aquí a mi país. Y que él sea el próximo Presidente porque otro no va a hacer lo que hizo por nosotros, los que estamos enfermos y nos regresó aquí con nuestras familias. Entonces yo estoy agradecida de Dios y de él”, sostuvo una de compatriotas de la diáspora dominicana que regresó este jueves.

Peticiones hechas desde Panamá

Los dominicanos, quienes residían en Panamá, habían solicitado ayuda a través de un video publicado en las redes sociales y de cual se hicieron eco diversos medios de comunicación.

“No tengo a nadie aquí en Panamá que se preocupé por mí. Me pasó esta tragedia (le amputaron el pie derecho). Por favor devuélvame a mi país que yo quiero estar con mi familia, Gonzalo Castillo. Yo sé que usted es un hombre muy bueno, yo quiero estar con mis cuatro hijos que tengo allá. Yo estoy sufriendo esto, pero yo sé que usted es un hombre muy bueno. Cuando lo vea se va a compadecer de mí”, dijo Francisco Núñez.

Mientras, la señora Juana Salazar en medio de lágrimas explicó que es diabética y sufrió tres derrames cerebrales. “Hola, señor Gonzalo Gastillo. Yo estoy muy enferma. Me han dado tres derrames y tengo azúcar y me tengo que operar de una pelota que tengo.

Yo le pido que por favor que si me puede ayudar a irme a República Dominicana porque ahora está muy difícil la salida y tampoco yo no tengo plata. Y yo estoy muy enferma, me ha costado ir a los hospitales. Le estoy pidiendo por favor que me ayude a regresar a mi país”, dijo entre llantos.

En tanto, Gisela Martínez manifestó en el video que grabaron “buenas tardes Gonzalo Castillo, yo le pido que por favor que me ayude, que me mande a buscar; yo me siento enferma. He estado internada psiquiátricamente y no tengo quien me atienda y necesito de su labor, necesito que me ayude porque no me siento bien. Mi madre también está hospitalizada allá sin saber qué me está pasando a mí aquí.”

De igual manera, Lidia Idelsa Tavárez, quien se encontraba en la provincia de Colón en Panamá, dijo estar muy enferma y solicitó la ayuda de Castillo, pues aunque le han hecho muchos análisis y estudios, “no veo la mejoría y quiero que usted me ayude a ir a Dominicana para yo poderme operar, por favor. Me han dicho que usted ha ayudado a bastantes personas allá en Dominicana, por favor yo quiero que usted me ayude”.

Igualmente, la dominicana Ana Jiménez Frías en el video dijo: “Yo me dirijo a usted para hacerle saber una situación que me tiene bien destruida y me tiene bien preocupada porque ahora mismo yo no dependo de nada aquí en Panamá. Y tengo 4 años pasando por una circunstancia de salud y problemas de la vista”.

Yo me quiero ir para República Dominicana, pero no he podido salir de aquí porque al no estar trabajando, no dependo de nada y estoy pasando por esa y enfermé”, clamó Jiménez Frías.

Anuncios

Relacionado