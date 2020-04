Arrestan tres hombres vinculados a contrabandos y bebidas tóxicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PERAVIA.- La Procuraduría Especializada de Persecución de los Crímenes y Delitos contra la Salud y el Departamento de Falsificaciones de la Policía realizaron un operativo en distintos lugares de la provincia Peravia, durante el cual fueron apresadas tres personas y decomisadas mercancías de contrabando y bebidas tóxicas.

El Ministerio Público informó que durante el operativo fueron detenidos Basilio Valdez Florentino, Santunario Amador Lara y Juan Miguel Santo Báez, quienes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas y se solicitará como medida de coerción la imposición de prisión preventiva.

A través de un comunicado de prensa el órgano de justicia indicó que los detenidos serán sometidos a la justicia por su vinculación a actividades que constituyen una violación a la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley General de Aduanas No. 34-89 y Ley No. 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y la Falsificación de Medicamentos, Hidrocarburos, Alcohol, Tabaco y sus derivados.

En relación a la operación, precisó que se llevaron a cabo allanamientos en colmados y otros centros comerciales de la calle Duarte, Cruce de Arroyo Hondo, en Matanza, así como en la calle Félix del Monte esquina Juan Caballero, en el sector Norte de Baní, provincia Peravia, durante los cuales se ejecutaron los arrestos y fueron decomisados los productos y mercancías.

Explicó que en el transcurso de la operación además de las bebidas tóxicas fueron decomisados cientos de botellas de ron y cigarrillos de reconocidas marcas, así como varias botellas de whisky y ginebra, presumiblemente de contrabando.

El Ministerio Público dijo que ejecutan acciones en conjunto con la Policía Nacional para contrarrestar la comercialización del alcohol de fabricación artesanal producto de lo cual falleció el pasado 19 abril en esta provincia la pareja de esposos Marcial Pérez Ramírez, de 41 años, y Santa Marina Ramírez, de 50 años.

El órgano de justicia enfatizó en el llamado hecho a la ciudadanía a no consumir bebidas tóxicas, tras indicar que las mismas ponen en riesgo la salud y la vida de las personas.

Señaló que la fabricación y comercialización de ese tipo de bebidas está prohibido por las leyes dominicanas, al tiempo de advertir que todo el que sea sorprendido dedicándose a esa actividad ilegal será sometido a la acción de la justicia.

Anuncios

Relacionado