Arrestan tres de cuatro personas resultaron heridas en riña por el cierre de camino en Yamasá

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Cuatro personas, incluyendo un menor de edad, resultaron heridas al recibir golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo en medio de una riña, ocurrida la noche del lunes en el sector Invi del municipio Yamasá, de esta provincia.

Los detenidos son el comunicador Anderson de la Cruz, de 44 años, Melisa Ferreiras Severino, de 36 años y un menor de edad, del cual se reserva su nombre por asuntos legales, todos residentes en la referida localidad.

De la Cruz, quien también es docente y empresario, narró que él y su familia han pasado la de «Caín», ya que llevan más de un año enfrentando esta situación, en la que le han cerrado la calle que da acceso a su vivienda y que hace tres días denunció en las redes sociales.

Según dijo, este conflicto «que lleva un vecino» está en manos de las autoridades.

«A nosotros nos vendieron con derecho a esa calle, tenemos dos resoluciones del Ayuntamiento y un documento donde él le vendió a una persona que dice que eso es una calle…después que nos mudamos ahí, él dice que eso es privado y nosotros tenemos constancia que eso no es privado», expresó Anderson.

Sostuvo que nunca se había encontrado en problemas con personas de este pueblo, pero que al llegar a su vivienda y ver que el hombre, al que identificó como Henry Solano, agredía a su familia, se vio en la obligación de actuar y enfrentarse a puños con su vecino.

En ese sentido Ferreiras explicó cómo inició el problema en el que supuestamente Henry la agredió.

«Yo mandé el niño mío a comprar la cena, entonces me dijo: mami, yo no voy a ir, porque yo no voy a dar esa vuelta por ahí…después entendí que eso estaba oscuro y tiene parte solitaria, al rato él (Henry) pasa por mi casa y me dice, no te apure que te voy a poner a dar la vuelta por México y te voy a patinar y me dijo muchas malas palabras», asegurando que ella se encontraba sola en esos momentos.

Sostuvo que se incomodó y retiró las hojas de zinc y los alambres con la cual este había cerrado la entrada y fue cuando supuestamente Henry arremetió contra ella, empujándola y lanzando botellas en presencia de sus cuatro hijos menores de edad.

Agregó que al llegar su esposo y su hijo, también se enfrentaron con Henry.

Mientras que según manifestó Henry, quien fue trasladado al Hospital Ney Arias Loras, las autoridades tienen conocimiento de la situación, ya que tiene una denuncia en la Fiscalía de Monte Plata, la cual dijo no le han dado seguimiento .

Hasta la Fiscalía de Monte Plata varios comunicadores se presentaron en apoyo a Anderson y su familia. Además, usuarios de las redes sociales llamaron a las autoridades a tomar carta en el asunto para evitar una desgracia.

Relacionado