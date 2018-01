Arrestan profesora por asaltar sexualmente estudiante en Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La profesora Dori Myers, de 29 años, que imparte docencia en la escuela “The New School for Leadership The Arts”, ubicada en el 120 W de la calle 231 en El Bronx, fue arrestada el pasado viernes por presuntamente asaltar sexualmente un estudiante de 14 años en un apartamento de la calle 168 con Broadway en el Alto Manhattan.

Myers fue puesta en libertad después de declararse no culpable de un solo cargo tras haber sido acusada de acto sexual criminal en segundo grado y poner en peligro el bienestar de un niño.

Se informó extraoficialmente que el jovencito es dominicano y se le atribuye grandeza en sus atributos naturales, informó una fuente que no quiso identificarse.

Los fiscales inicialmente pidieron una fianza de 50 mil dólares porque ella “abusó de su posición como una figura de autoridad de confianza”, pero la jueza Laura Drager finalmente la liberó bajo su propia responsabilidad.

Relacionado