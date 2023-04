Arrestan profesor acusado de masturbarse frente a dos de sus estudiantes en Constanza

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- La Policía Nacional apresó el jueves a un maestro acusado de masturbarse frente a dos de sus estudiantes en el municipio Constanza.

Se trata de Juan Carlos Delgado Marte, de 34 años de edad, quien presuntamente cometió la citada acción cuando le daba una “bola” o aventón a dos estudiantes de 16 años de edad, quienes reciben docencia en el Politécnico Felipe Soriano Bello, del sector La Secadora.

De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, la detención se llevó a cabo luego de que la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial de esta ciudad, Yanet Bernabel Martínez, emitiera una orden de arresto por el hecho que ocurrió el 28 de marzo del 2023.

Delgado Marte es acusado de violar los Artículos 37, 40, numerales 1,2,3,4 y 5, y 55,68, de la Constitución de la República, además de los Artículos 73, 76, 224, 225, 276 del Código Procesal Penal, y 333 del Código Penal Dominicano, así como el Artículo 396, literales B Y C de la ley No. 136-03, en perjuicio de las jóvenes estudiantes Y.M.L y K.M.L, cuyos nombres no fueron ofrecidos por razones legales.

