Arrestan pareja dominicana con 17 mil bolsitas de droga en laboratorio que operaban en Nueva Jersey

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY.- Policías estatales de Nueva Jersey arrestaron a la pareja dominicana de Rafael Brito (Chiquito) y su novia Rosanny Prado, a quienes les confiscaron 17 mil bolsitas de heroína y fentanilo, en un laboratorio de drogas que ambos operaban.

Los policías allanaron el martes en la mañana una casa en la calle 36 Este en Paterson, donde Brito y Prado, mantenían la producción de las drogas a gran escala, dijo el fiscal general del estado de Nueva Jersey, Grubir Grewal en un comunicado.

De resultar culpables, los novios enfrentan una pena máxima de 55 años en una prisión estatal.

El informe explica que durante el allanamiento, los detectives encontraron más de 17,000 pliegues de cera de heroína y fentanilo, así como equipos de molienda y materiales de empaque.

La marca “Empire” está vinculada a 4 sobredosis fatales y 5 no fatales, “Panda” a 3 sobredosis fatales.

La “100%” está vinculada a 2 sobredosis fatales, “777” a 1 sobredosis fatal, “Bat” a 1 sobredosis no fatal, “BEE” está ligada a 1 sobredosis no mortal y “Call Me” a 1 sobredosis no mortal.

“Al cerrar esta fábrica de drogas y evitar que más de 17,000 dosis de presunta heroína y fentanilo lleguen a nuestras comunidades, sin duda salvamos vidas, particularmente dado el hecho de que confiscamos sellos de tinta con nombres de marcas que se han relacionado con al menos 10 sobredosis fatales”, dijo el fiscal Grewal.

“A través de investigaciones colaborativas de este tipo, estamos arrestando a los narcotraficantes que juegan cruelmente con la vida de los usuarios de drogas al mezclar y distribuir descuidadamente esta combinación letal de opioides”, añadió el funcionario judicial.

La investigación que condujo al arresto y las incautaciones de las drogas fue llevada a cabo por la División de Pandillas de Justicia Criminal y Crimen Organizado y la División de Narcóticos del Departamento de Policía de Paterson, explica el comunicado.

Las autoridades dijeron que la casa estaba equipada con cámaras de vigilancia y dos monitores de video colocados sobre mesas en el sótano.

