Arrestan a dos concejales de Nueva York en una protesta de apoyo a activista

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dos concejales de la ciudad de Nueva York fueron arrestados hoy durante una protesta de apoyo a un conocido activista proinmigrantes que fue detenido a primera hora de la mañana por agentes federales bajo amenaza de deportación.

Los dos concejales son Ydanis Rodríguez y Jumaane Williams, ambos del partido demócrata, y fueron arrestados junto a una veintena de personas durante la protesta, celebrada en el sur de la ciudad, según confirmó el propio Rodríguez a través de sus redes sociales.

“Así no se trata a los que protestan a favor de los derechos humanos. La democracia no es esto. No podemos llamarnos progresistas y proinmigrantes cuando la policía hace llaves de estrangulamiento”, dijo el concejal junto a una imagen de su arresto en Twitter.

Unas 300 personas se congregaron hoy cerca de City Hall, sede del concejo municipal de la ciudad, para protestar por la detención del activista Ravi Ragbir, que ha sido amenazado con ser deportado de Estados Unidos, por parte de un grupo de agentes federales.

El activista fue detenido esta mañana por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un “control de rutina” en una dependencia federal y fue retirado del lugar en ambulancia tras sufrir un desmayo, según medios locales.

Ragbir, originario de Trinidad y Tobago, dirige la Coalición Nuevo Santuario de Nueva York y lleva dos décadas viviendo en el país, pero su residencia legal está en peligro por una causa abierta en 2001 por un delito informático.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ya fue informado de lo ocurrido durante la protesta, según confirmó su portavoz, Eric Phillips, quien aseguró que se revisarán las cámaras de seguridad en la zona para llegar hasta el fondo de lo ocurrido.

