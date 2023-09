Arrestan al lanzador mexicano Julio Urías acusado de violencia de género

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- El abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado y acusado de delitos graves de violencia doméstica anoche, según reporta este lunes el analista de la cadena deportiva ESPN, Jeff Passan.

El columnista agregó que el dato le fue suministrado por un oficial de la Policía de los Ángeles.

Passan agregó que Urías, de 27 años, fue arrestado el domingo por la noche y liberado en la mañana de este lunes tras una fianza de 50.000 dólares.

