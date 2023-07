Arrestan a Santiago Castro, expresidente del Colegio Médico, por ficha pendiente del 1972

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Santiago Castro, fue detenido por las autoridades y llevado al destacamento de San Carlos, Distrito Nacional, por una ficha que tenía del 1972, según informó este lunes el gremio de galenos.

El CMD, que deplora el apareamiento, explicó durante una rueda de prensa que Castro fue arrestado el sábado por un «punto rojo» o alerta que usa la Policía Nacional al momento de requisar a ciudadanos en las vías públicas, y que esa ficha, Castro la obtuvo en el citado año cuando participó en una manifestación política, aunque no fue juzgado por aquel hecho.

El actual presidente del CMD, Senén Caba, consideró el hecho como un atropello y desconsideración.

«Esta situación es incalificable. Lo menos que puede ameritar es una respuesta de desagravio del presidente de la República. Que digan cuál es el mensaje, porque si alguien tiene que tener luz roja en el país es la retahíla de delincuentes que ha secuestrado a este país», expresó.

Sobre el hecho

Previo a esa rueda de prensa, Santiago Castro sostuvo mediante un comunicado que al mediodía fue interceptado en la avenida Independencia por una patrulla de la Policía Nacional, que le informó tenían orden de arresto en su contra porque en su nuevo sistema de computadora le daba “rojo”, «sin ofrecerle» más detalles.

El médico pediatra, historiador y docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) contó que, previamente, el 16 de mayo, otra patrulla se presentó a su domicilio con el mismo argumento, pero en esa ocasión le dijeron tenía que ir al Palacio de Justicia a la oficina 108, donde se reportó llevando un certificado de no delincuencia. «Allí me dijeron que no tenían nada contra nuestra persona», argumentó.

“En el día de ayer, aunque presenté el certificado de no delincuencia, ellos no lo tomaron en cuenta y procedieron a encerrarme en el destacamento de San Carlos, hasta el lunes, porque los fiscales no trabajan los fines de semana. Me comunique con el director de la Escuela Teodoro Viola, quien buscó la colaboración del presidente de Faprouasd, profesor Efraín Javier, este contactó al amigo Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado del Frente Amplio, se presentaron al destacamento y tras una ardua discusión, Rodríguez se comunicó con el ministro de Interior y Policía quien ordenó me liberaran. Debo ir mañana al destacamento con Rodríguez Restituyo, porque el expediente está abierto”, detalló en ese momento el afectado.

