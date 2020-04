¡Arrepiéntete y déjate guiar por la Palabra de Dios

El capítulo 10 del Libro de Marcos, versículos 46 al 52 narra la historia de un hombre llamado Bartimeo, que era ciego y mendigo, quien acostumbraba a sentarse junto al camino, por donde Jesús, sus discípulos y una gran multitud pasaban. Al darse cuenta de la presencia de Jesús aquel pobre hombre alzó su voz y gritó:

¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!

Su actitud dio lugar a que algunos acompañantes de Jesús lo reprendieran para que se callara, pero él gritaba con más fuerza:

¡Hijo de David, ten compasión de mí!

Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo y tráiganmelo.

Entonces, se acercaron al ciego y le dijeron:

¡Ánimo! ¡Levántate! Jesús te llama.

El arrojó un manto que le cubría, dio un salto y vino a Jesús.

—¿Qué quieres que haga por ti? —le preguntó Jesús.

—Rabí, quiero ver —respondió el ciego.

—Puedes irte —le dijo Jesús— Tu fe te has sanado.

De inmediato, recobró la vista y se unió a Jesús y a quienes los acompañaban por el camino.

¿ A qué nos invita este pasaje bíblico? Reflexionemos.

Como seres humanos tenemos necesidades espirituales y materiales y Jesucristo puede suplirlas. El puede sanar nuestras dolencias y enfermedades. A mí personalmente, tres años atrás, me resucitó, después de experimentar “muerte súbita por infarto al miocardio”, según reportes médicos. ¡Gloria al Poder de Dios!

También voy a contar la manera como pensaba y actuaba, antes de entregar mi vida a Jesucristo. A mí solo me interesaba suplir mis necesidades materiales y carnales. No tenía interés por los asuntos espirituales. Ignoraba que debía darle prioridad. Por eso, fui arrastrado hacia un estilo de vida pecaminoso, que era contrario a la voluntad de Dios y a sus propósitos.

Si tu caso es semejante al que yo tuve, no permita que se turbe tu corazón ni tenga miedo. Cree en Jesús como hice yo. Dios no es indiferente a nuestra vida. El está atento y pone su Palabra en boca de sus siervos para que nos llamen y nos digan, por diferentes medios: ¡Esfuércense! ¡Anímense¡ Tengan valor! No vivan como ciegos y sordos, pudiendo ver mis obras y oír mis palabras ! ¡No vivan como paralíticos, pudiendo caminar hacia el lugar donde se enseña mi doctrina! ¡Levántense! ¡Obedezcan!.!Jesús les ama! ¡Arrepiéntanse!

Durante el tiempo que viví fuera de los caminos del Señor, ignoré el significado, que tienen ahora, el amor, la misericordia, la verdad, la justicia y la fidelidad de Dios para mi vida. Sentía miedo y vergüenza cada vez que quería confesar mis pecados a Dios. Sin embargo, su Santo Espíritu me rebeló y prometió mantener secreto de mi confesión, lo que me animó a tomar la decisión más sabia de mi vida: arrepentirme de mis pecados, para seguir a Cristo.

Probablemente tú experimentas el miedo y la vergüenza que yo sentía y te preguntes: ¿De cuáles pecados debo arrepentirme? Dios quiere que te arrepientas de los pecados que describe Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 22.

Dios quiere que te arrepientas de los pecados sexuales que se relacionan con la lujuria, como son: el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, las orgías y las borracheras. Dios quiere que te arrepientas de practicar cualquier modalidad de idolatría o hechicería. Incluso, quiere que te arrepientas de las herejías que has cometido contra la sana doctrina, por haber quitado o agregado a su Santa Palabra.

También desea ardientemente, que te arrepientas de las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y de las divisiones que has provocado. También debes arrepentirte de las envidias y homicidios en que hayas incurrido.

Es posible que no hayas cometido la totalidad de los pecados señalados. Sin embargo, necesitas confesar a Dios con tu boca los que practicas. También debes saber que cualquier pecado no confesado puede impedir que heredes el reino de Dios.

El arrepentimiento es el único medio a tu alcance para que te conviertas en seguidor(a) y discípulo(a) de Jesús y heredes la Vida Eterna. Te cuento, que mi vida marcha muy bien, desde el momento que me arrepentí de mis pecados ¿Por qué lo digo? Porque mi vida la dirige el Espíritu de Dios, mediante su Palabra. Prueba tú también. Disfrutarás las bendiciones que Dios ha reservado para ti.

Por último, te invito a pronunciar con todo tu corazón las siguientes palabras:

Padre, reconozco que he vivido ciego(a) espiritualmente y he pecado contra ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Adóptame como tu hijo(a) y dame poder para vivir separado(a) de todo pecado y maldad. Te pido todo eso en el glorioso nombre de Jesús. AMEN.

Si lo hiciste, ¡Arrepiéntete y déjate guiar por la Palabra de Dios!

Por: Enrique Aquino Acosta

