Arrepiéntete y apártate del pecado de idolatría y de otros

Dios sabía que los israelitas andaban tras dioses ajenos y les servían. Por eso, envió a sus profetas a decirles que se arrepintieran y abandonaran esas prácticas religiosas. Además, prometió darles la tierra que había dado a sus padres, si obedecían sus mandamientos. Sin embargo, se negaron a oírlos y a obedecerlos (Jeremías 35:15)

¿A caso conoce usted una iglesia que asuma el mismo comportamiento espiritual? Por lo menos, yo conozco una y es la Iglesia Católica. Esta iglesia es sorda, ciega y muda frente a las prohibiciones que Dios hace sobre los ídolos. ¿Por qué lo digo? Porque permite y tolera que se construyan, en todo el mundo, estatuas e imágenes que representan a dioses y diosas ajenos a Dios, que nada tienen que ver con Dios, para violar el mandamiento de Dios que dice: no uses ningún material ni nada semejante que haya sobre o debajo del cielo, la tierra o las aguas para hacer imagen de mí (Éxodo 20:4)

Dios no solo prohíbe que se hagan estatuas e imágenes que lo representen a ÉL, sino, también para los ídolos. Prohíbe, además, que nos arrodillemos delante de los ídolos y los honremos y veneremos. Prohíbe cantarle, pedirle y confiar en ellos. ¿Por qué lo prohíbe? Dios lo prohíbe, porque los ídolos que hay en nuestro país y el resto del mundo son hechos de metales, madera, yeso, cemento y barro. Son obras inventadas y hechas por los hombres.

Otras razones por las que Dios prohíbe los ídolos son, porque tienen boca y no hablan, porque tienen ojos y no ven y porque tienen orejas y no oyen. También los prohíbe porque tienen narices y no huelen, porque tienen manos y no palpan y porque tienen pies y no andan. Por eso, Dios considera semejantes a ellos, a quienes los fabrican y a cualquiera que confía en ellos (Salmo 115:4-8)

Pueblo dominicano, llegó la hora de renunciar a los ídolos, ya que donde están ellos no está Dios. Niégate a seguir creyendo en una diosa falsa como la Virgen de la Altagracia y otros ídolos. Niégate a participar en la fiesta que la Iglesia Católica le celebra mañana 21 de Enero. Renuncia a lo prohibido por Dios. Renuncia a seguir creyendo en falsas doctrinas como esa y a repeticiones vanas como la Letanía.

En lugar de ello, saca tiempo, en el día de mañana y los demás para leer, meditar, comprender y obedecer lo que enseña la Biblia. Ella enseña el mensaje que contienen las Palabras que inspiró el Espíritu Santo. Lee, particularmente, el Libro Éxodo, capitulo 20 y el Salmo 115. Hablan de la inutilidad espiritual de ídolos como la Virgen de la Altagracia y otros. Quita tus ojos de los ídolos y ponlos en Jesucristo, nuestro único Mediador y Salvador. Solo Dios te ayuda y protege. Confía y esperas que EL cumpla sus promesas en tu vida.

Renuncia a toda forma de idolatría espiritual y material. Renuncia a fabricar, vender, poseer, venerar, adorar y creer en los ídolos. Destrúyelos, bótalos o quémalos. No te arrodilles más delante de ellos para adorarlos, venerarlos, pedirles y encenderles velas. No les hagas ni les celebres fiestas jamás, porque Dios los aborrece y desprecia. Imítalo.

Por último, te exhorto a compartir y obedecer estas recomendaciones con tus familiares y amigos. Invítalos a que se arrepientan de practicar el pecado de idolatría otros para que Dios los borre. Conviértete al Evangelio y experimenta el Nuevo Nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo. Serás adoptado(a) como hijo(a) de Dios y te convertirás en nueva criatura.

Sin embargo, podrías acarrear consecuencias eternas graves, si te niegas a tomar esta trascendente decisión. Recuerda que los idólatras y otros pecadores no heredarán el reino de los cielos. Por tanto, arrepiéntete y apártate del pecado de idolatría y de cualquier otro.