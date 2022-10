Arrancó la campaña o nunca dejamos de estar en ella ?

Es un tema poco popular y que posiblemente me ganará rechazo, pero pocos explican la realidad de una campaña, tal vez por eso me encanta que la mal llamada “sociedad civil” aspire, en vez de sólo prestar sus voces para cobrar después, mejor que aquellos que ponemos alma, vida y corazón, en una carrera que pocos entienden, porque hablar y exigir es muy bonito, pero el corazón de la auyama nada más lo conoce el cuchillo y hasta que no aspiras no sabes por dónde se le mete el agua al coco.

A raíz de la selección de Francisco Javier como jefe de campaña en el PLD, se ha levantado un avispero, puesto que estamos fuera del plazo establecido por la ley y en teoría Abel Martínez no es su candidato, puesto que necesita una convención donde se le proclame como tal y ante el miedo al que dirán, nadie dice, ni explica la realidad de como funcionan los partidos políticos y peor aún la competencia desleal que existe entre el oficialismo con un candidato seguro aunque no lo digan, que se entienda, no es una crítica al PRM, sin importar quién esté en el gobierno está situación es una constante, por otro lado a la Fuerza del Pueblo también le toca su pedazo en esta explicación , puesto que por el momento sólo tienen una figura presidenciable, así que tienen la mitad del camino recorrido y de verdad todo el mundo espera que el resto de actores del sistema, nos sentemos a esperar 3 años para crear un proyecto, si no ganador al menos en capacidad de competir, recordando claro que no sólo es la banda presidencial que está en juego, si no el resto de candidaturas a alcaldes, vice alcaldes, directores de distritos, regidores, suplentes, diputados y senadores y que todo lo que explicaré a continuación se hace candidatura por candidatura.

República Dominicana es tal vez el país más político de la región y cuidado si del mundo, aquí no se deja de hacer política más que medio diciembre y cada cuatro años, luego de las elecciones y los primeros 100 días de gestión de los nuevos incumbentes.

Mucho se critica esto y el gasto excesivo, que lo es, en el que incurren los partidos y poco o nadie explica lo que cuesta crear una organización política y/o lo que cuesta en hora hombre construir las miles de candidaturas que van a competencia, primero a lo interno y luego a lo Interno en cada período, (básicamente cada candidato compite dos veces) mismas que lo harán siempre contra el oficialismo, que aunque no estén en “campaña” siempre lo están, puesto que por el ejercicio de sus labores siempre están en tierra y en medios de comunicación, con lo cual ya tienen una ventaja competitiva por el nivel de exposición que tienen, pagado del bolsillo de todos nosotros, incluidos sus contrincantes.

El complejo andamiaje electoral le lleva años, identificar votantes entre los millones que hay con derecho al voto, convencerlos no sólo de que escuchen las propuestas, si no que se comprometan con el partido o los candidatos, es una labor titánica que lleva tiempo y dinero, ese votante no sólo hay que darle seguimiento hasta que se inscriba y acepte, si no, que entonces hay que añoñarlo hasta el día D, puesto que el mismo es muy veleidoso, la oferta es variada y muchos tienen precio, aquí ni siquiera el día de la votación se puede estar seguro de que las personas empadronadas real y efectivamente darán el tan deseado voto y señores esa labor, se hace recinto por recinto y luego por mesa de votación, dicho esto, se puede lograr ese hito en unos meses como establece la ley ? La respuesta es NO, exceptuando el PRM que vino de una división partidaria dónde reciclaron buena parte de la estructura madre, los partidos y sus líderes nacen pequeños y es una labor de mucha paciencia y resiliencia construir un proyecto político viable que además estará acompañado de otras candidaturas que no lo son, pero que son igual de importantes para que el conteo y el método de D’Hont no aborte los esfuerzos y lo peor es que con el transfugismo constante y rampante esto se hace cada cuatro años y a veces varias veces en un mismo período puesto que cuando alguien se va, hay que reconstruir las estructuras en cada demarcación a la carrera y conste que ni he mencionado que todo esto se hace en medios de convenciones para autoridades internas que es otro proceso de campaña tanto o más intrincado que el externo.

El otro tema a tomar en cuenta es los recursos, más allá de la inequidad, y del financiamiento ilícito, está lo que cuesta estar en la calle, en el país tal vez más caro de la región, pareciera que los partidos reciben muchísimo dinero del financiamiento público y ciertamente lo es, pero en la práctica es tanto ? Un partido “grande” necesita locales municipio por municipio e incluso por distrito municipal, esos locales tienen empleados y pagan servicios y en las demarcaciones grandes como la capital o la provincia Santo Domingo, los llegan a tener por región y hasta por zona, los partidos pagan nómina, publicidad, asesores, eventos, educación, delegados y un largo etc de cosas, incluso dando todo el dinero a los candidatos, son tantos que si se repartiera de manera equitativa salen a unos cuantos Miles por cabeza, que no dan ni para pagar el primer mes de alquiler de sillas, pasajes y café, son temas odiosos que nadie dice, por qué el desgaste de la clase política y el mal manejo de algunos, nos ha arrastrado a todos y para la población es dinero desperdiciado, una que se pregunta el porqué tiene que dar tantos recursos del dinero público en un país con tantas carencias, no entendiendo que si los políticos somos los responsables de todo lo malo que hay, también lo somos de todo lo bueno y créanme que a pesar de las dificultades tenemos mucho, sólo hay que ver a Haití para saber lo que sucede cuando no hay un sistema democrático, plural y con instituciones políticas fuertes y ni hablemos de como el narcotráfico, el juego y el empresariado en sentido general están permeando las instituciones políticas montados en qué ciertamente no necesitan un peso, del partido que tenga la mala fortuna de caer en el radar de esos sectores.

Así que sí, rozando los grises, todos estamos en campaña, cumpliendo apenitas y por los pelos lo que dice la ley, no haciendo actividades en sitios abiertos, sin llenar el país de parafernalia, sin música ensordecedora y todo lo demás que trae, la apertura oficial de una campaña, pero me gustaría que alguien me explicara en qué estaban pensando los legisladores, cuando sabiendo que si crear un profesional, una empresa, cualquier proyecto empresarial toma años, tuvieron la genial idea de hacer la letra muerta de que los partidos podían montar proyectos viables en pocos meses.

Hay que cumplir la ley Sí (ojo no estoy invitando a su violación sólo explico la pela que se coge detrás de cámara y que pocos entienden) pero nadie está obligado a lo imposible y cuando se hacen trajes a la medida, en este caso no se sabría decir a favor de quien fué, terminamos con leyes como las de régimen electoral y la de partidos políticos, destazadas en los tribunales e inaplicables en la práctica, y si no me cree le invito a que aspire aunque sea a una Junta de Vecinos, a una asociación de estudiantes y después hablamos, si le da cosita, me puede enviar un mensaje por DM y compartirnos en privado los avatares de lo que cuesta conseguir un voto en República Dominicana.

Por Abril Peña

