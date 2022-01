Arranca la semana del desarrollo sostenible por primera vez en Emiratos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DUBÁI.- La Global Goals Week 2022 arrancó el sábado en la Expo de Dubái y por primera vez fuera de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, con el foco puesto en el desarrollo sostenible y con vistas a la celebración de la cumbre del clima COP28, que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en 2023.

El evento, organizado entre la organización de la Expo2020 y la ONU, se centrará en avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que constan de 17 puntos para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad de cara a 2030.

La Global Goals Week 2022 celebra así su primera edición en Oriente Medio, que culminará el próximo día 22, y en la que se realizarán diversos eventos como el de este sábado, donde se ha proyectado un clip sobre el desarrollo sostenible en la pantalla de 360 grados más grande del mundo.

Entre las actividades destacadas de la Global Goals Week se encuentra la apertura de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi, que atrae a más de 45.000 participantes cada año de más de 170 países de todo el mundo, además de contar con la presencia de más de mil empresas internacionales.

Este evento, además, pretende arrojar luz sobre los resultados de la cumbre del clima COP26, celebrada el pasado año en Glasgow, y tratará de cubrir los temas más importantes de cara a la COP28, que se celebrará en Emiratos en 2023.

En este sentido, la ministra emiratí para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, Maryam bin Mohamed, dijo en Instagram tras la reunión de apertura de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) que la responsabilidad para lograr las cero emisiones de carbono para 2050 depende de los jóvenes.

Para ello, según la ministra, es necesario el desarrollo de soluciones innovadoras y la transformación de Emiratos hacia un modelo “libre de carbono”.

Este domingo se celebrará el evento Global Goals for All sobre el cambio climático, en cooperación con la organización Project Everyone y con la participación de la enviada del secretario general de Naciones Unidas para la Juventud, Jayathma Wickramanayake, y con la presencia telemática del fundador de Microsoft, Bill Gates.

