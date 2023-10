Arranca el Festival de Cine de Nueva York sin estrenos mundiales pero con nombres de peso

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El 61 Festival de Cine de Nueva York comienza este viernes con una selección de películas entre las que no hay estrenos mundiales pero sí muchos nombres de peso en la industria, como Hayao Miyazaki, Sofia Coppola, Bradley Cooper o Wim Wenders.

La cita se desarrollará hasta el 15 de octubre principalmente en el Lincoln Center, uno de los focos culturales de Nueva York, aunque también habrá proyecciones en diferentes salas asociadas por toda la ciudad.

Muchas de las cintas más esperadas del evento han tenido ya su estreno en otros festivales, como «Maestro», de Bradley Cooper, sobre la relación entre el compositor Leonard Bernstein y su esposa, Felicia Montealegre, o «Priscilla», el biopic de Sofia Coppola sobre la mujer de Elvis Presley.

También pasarán por las salas neoyorquinas los últimos trabajos de cineastas de prestigio (aunque menos conocidos) como Ryusuke Hamaguchi, ganador de un Óscar en 2022 por «Drive My Car».

Su desconcertante y poderosa «Evil Does Not Exist», que tendrá su estreno estadounidense durante el festival, se alzó hace apenas unos días con el León de Plata Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia, convirtiéndolo en el segundo director de cine japonés, tras Akira Kurosawa, en ser premiado en los tres grandes festivales de cine europeos (Berlín, Cannes y Venecia) y ganar un Óscar.

De Japón llega también otro de los platos fuertes de la muestra neoyorquina: «The Boy and the Heron», la (previsiblemente) última película del maestro de la animación Hayao Miyazaki, que a sus 82 años echa mano de los recuerdos de su infancia para construir una fantasía onírica sobre el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial.

El festival tendrá también acento español con la proyección del nuevo mediometraje de Pedro Almodóvar, «Strange Way of Life», y el estreno estadounidense de la última cinta de Víctor Erice, «Close Your Eyes», su cuarta película en 50 años.

Entre las producciones que más han gustado de momento a la prensa está «The Beast», de Bertrand Bonello, un viaje a través de tres líneas temporales inspirado en un relato de comienzos del siglo pasado de Henry James.

Además, la multipremiada dramaturga estadounidense Annie Baker hará su debut en el cine con «Janet Planet», un asombroso trabajo, escrito y dirigido por Baker, que cuenta la historia de un verano de 1991 en Massachusetts a través de los ojos de una niña de 11 años.

Otras cintas que pasarán por las salas de Nueva York durante el festival son «The Killer», el nuevo trabajo de David Fincher, «Poor Things», de Yorgos Lanthimos o «Perfect Days», de Wim Wenders.

La muestra comenzará esta noche con el estreno en Norteamérica de lo último de Todd Haynes, «May December», que reúne a las actrices Julianne Moore y Natalie Portman para contar la historia, inspirada en hechos reales, de una mujer casada con un hombre 20 años más joven que ella.