Arranca el autocine en Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El autocinema bajo el nombre de Caribbean Cinemas Drive-In arrancó formalmente este martes, en el 5to. piso del Multicentro La Sirena Churchill, Santo Domingo, con la presencia de personalidades y miembros de la prensa.

“Hoy tuvimos nuestra inauguración y apertura formal del Caribbean Cinemas Drive In – único en República Dominicana. Amigos, personalidades, prensa, todos pudieron disfrutar por primera vez de la emoción del cine bajo las estrellas con todas las medidas de lugar para hacerlos sentir tan seguros como en casa. No te pierdas esta experiencia a partir de mañana 30 de septiembre en el 5to piso de Multicentro La Sirena Churchill. Boletas a la venta en caribbeancinemas.com”, posteó la empresa en su cuenta de Instagram.

Se recuerda que el pasado viernes la empresa Caribbean Cinemas anunció que presentaría en la ciudad de Santo Domingo el concepto Drive-In Sirena con el que busca “ofrecer una experiencia visual óptima mediante el uso de moderna tecnología digital laser, considerado lo último en proyección en su tipo”.

También, habían anunciado a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la referida empresa, que, a través de su club de lealtad, Cinemas Club, traerían de vuelta el auto-cinema como solución a la industria del cine ante la pandemia.

La empresa tiene varias semanas operando con gran éxito en Puerto Rico bajo esta modalidad, que ahora llega al país bajo la marca Caribbean Cinemas Drive-In Sirena e iniciará operaciones el miércoles 30 de septiembre, en el 5to piso de Sirena Churchill.

A través de un comunicado de prensa, Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, informó que “el Drive-In forma parte del compromiso de la cadena de cines de ofrecer diversas opciones de entretenimiento a sus clientes, innovando con diferentes formatos, tomando en cuenta las medidas de prevención, distanciamiento e higiene para que todos puedan disfrutar entre amigos y familia en un ambiente sano y seguro”.

Caribbean Cinemas Drive-In Sirena contará con una programación variada y temática, con películas para todos los gustos que van desde la acción-adrenalina, románticas para las noches entre amigas, cine dominicano de diversos géneros, suspenso extremo, así como películas familiares y animadas para los pequeños del hogar. Entre las películas que se proyectarán en las primeras dos semanas están: Playing with fire, Colao, Trolls 1, Veneno, The boss baby, Like a boss, ¿Quién manda?, Despicable Me 3, The turning, Secret life of pets y Qué león.

De igual forma, en el referido comunicado de prensa se detalla que el costo de las entradas es de RD$750.00 por vehículo (Itbis incluido + cargo por servicio) y se permitirá hasta un máximo de 4 personas por vehículo. Dentro del variado menú del Caribbean’s Food Truck los clientes podrán comprar las tradicionales palomitas, nachos, hotdogs, pizza, wraps y bebidas diversas, entre otros artículos.