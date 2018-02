Arranca actualización del registro electoral en Venezuela para presidenciales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Caracas.- La actualización del registro electoral venezolano de cara a los comicios presidenciales del 22 de abril arrancó hoy, un proceso que se extenderá hasta el 20 de febrero.

Durante estos diez días los residentes en Venezuela con derecho a voto, así como los venezolanos en el exterior que demuestren su residencia en el país en el que actualmente viven, podrán inscribirse por primera vez o actualizar sus datos, una acción para que la que solo necesitarán su cédula de identidad.

Según medios locales el registro preliminar tras estas jornadas se publicará entre el 21 y el 25 de febrero y el proceso de impugnación se hará del 25 al 27.

La información definitiva de electores se entregará el día 26 a los representantes de las organizaciones políticas y la publicación del Registro Electoral definitivo será entre el 28 de febrero y el 4 de marzo.

La apertura de un registro electoral en gran cantidad de puntos en el país fue una de las peticiones de la oposición en los diálogos que sostuvo con el oficialismo en la República Dominicana para buscar una salida a la crisis que vive el país desde hace meses.

Según el documento que los antichavistas entregaron en la última jornada de estas negociaciones, el pasado miércoles, y que el oficialismo no recogió al considerar que ya existía un acuerdo previo entre las partes, la oposición pedía que este proceso tuviera una duración de 15 días continuos.

Además, exigía que el extranjero se garantizara el funcionamiento de los puntos de actualización electoral en cada sede consular.

Sobre este tema, uno de los casos más repetidos por la oposición es el cierre en enero de 2012 del consulado de Miami, en Florida, un estado en el que viven alrededor de 200.000 venezolanos, la gran parte de ellos opositores.

El por entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) ordenó el cierre administrativo de este consulado después de que Washington decidiera expulsar a la cónsul venezolana en esa ciudad, Livia Acosta, en una decisión que calificó de “injusta”, “atropellante” e “inmoral”.

Para las elecciones presidenciales del 22 de abril la oposición todavía no ha decidido si se presentará o no, pues considera que no están dadas las garantías, pese a que intentaron buscarlas en el diálogo político que sostuvieron con el Gobierno de Nicolás Maduro durante los últimos dos meses.

En esas reuniones, el antichavismo buscaba, entre otros asuntos, la habilitación de sus principales líderes políticos y una fecha “prudente” para las presidenciales, luego de que la oficialista Asamblea Constituyente decretara que debían celebrarse antes de mayo.

