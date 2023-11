Arquitectura sostenible impulsará desarrollo económico de Miches

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los arquitectos Víctor Sanz Pont y Rubén Pedrajo Canseco, encontraron en el municipio de Miches un lienzo en blanco para desplegar su creatividad y dar vida a un proyecto turístico que busca perpetuar el concepto de arquitectura sostenible en República Dominicana.

Se trata de “Living the Noom Miches”, una expresión arquitectónica, que se enfoca en el cuidado ambiental, la familia, el respeto por los animales y la promoción del arte.

Para Sanz Pont, la integración de la naturaleza es la esencia de esta obra, porque independientemente de la arquitectura, sin ella no sería atractiva para el público.

“Lo que hace diferentes este proyecto es cómo está mimetizada y se integra la naturaleza, cómo tenemos pocas huellas en el terreno y de alguna manera como podemos coexistir y cohabitar con en este mismo entorno natural”, señaló Sanz Pont.

Equilibrio y respeto, son las palabras que según Rubén Pedrajo Canseco podrían describir todo el concepto de Living the Noom Miches, cuya construcción será iniciada a finales del 2024 y prevé entregar su primera etapa en septiembre de 2026.

“Hay cuatro valores fundamentales que esperamos haberlos podido lograr y plasmar en el proyecto, los cuales son: primero, el respeto y el amor por la naturaleza, dos; crear una tribu, unos amigos, una familia interna en todo lo que creemos en este proyecto, tres; el respeto por los animales, porque a veces también los dejamos de lado y hay varios detalles en específico del proyecto donde se refleja esto y luego lo que es el arte que es el medio de comunicación entre estas tres partes”, detalló Pedrajo Canseco.

¿Por qué Miches?

Para estos arquitectos el municipio de Miches es un tesoro, por eso sería oportuno que aprenda a crear un tipo de turismo amigable al medioambiente.

“Cuando lo vimos por primera vez dijimos ¡wow!, realmente es un entorno hermoso”, comentó Pedrajo Canseco.

En ese contexto, expusieron que Miches no es solo un destino, sino también una oportunidad para redefinir el turismo, abrazar la sostenibilidad y fomentar la conciencia ambiental.

“Miches es un lienzo en blanco, es también un lugar donde podemos todos intentar hacer las cosas de otra manera y nuestro proyecto nos encantaría que siembre un granito de arena para que la gente pueda reproducir esta idea”, narró Sanz Pont.

Al respecto, Pedrajo Canseco agregó que “el futuro de Miches, no es lo que se escucha de mucha gente: “Oye, pero van a ser competencia de… No, es un complemento, porque también existen otro tipo de turismo que hoy día que posiblemente no ha sido bien atendido aquí en República Dominicana, que es este turismo que es más consciente para el respeto de la naturaleza”.

(Ver programa).