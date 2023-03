Arozarena y Téllez, refuerzos cruciales nacidos fuera de México

PHOENIX — Hace 10 años, la selección de México en aquel Clásico Mundial del 2013 entrenó con camisetas especiales que decían “Hecho Con Partes Mexicanas”, un reconocimiento del talento en el equipo de jugadores nacidos fuera de territorio mexicano, pero con raíces de dicho país para representarlo en el mayor evento beisbolero a nivel internacional.

En este 2023, como ha sido el caso desde siempre, hay varios integrantes de la selección de México que no son propiamente oriundos del país, sino que son de familia mexicana o naturalizados mexicanos. En el equipo dirigido por Benjamín Gil ahora, se destacan dos nombres cruciales en la alineación: El cubano Randy Azozarena y el estadounidense Rowdy Téllez, dos destacados bateadores a nivel de Grandes Ligas.

En ambos casos, tenían la opción de jugar en diferentes selecciones. Arozarena tenía la posibilidad de jugar con Cuba, ya que por primera vez los de MLB pudieron integrar la selección de dicho país. Y si bien Téllez quizás hubiese tenido dificultades para caber en la selección de EE.UU.–por el enorme talento élite en dicho equipo–sí pudo haber jugado con Israel, por sus raíces judías.

De su parte, Arozarena eligió a México porque fue su primer lugar de residencia cuando abandonó Cuba. Y ahora es ciudadano mexicano.

“Para mí, México es algo especial, ya que después de que salí de Cuba, fue el país donde llegué, donde me recibieron con los brazos abiertos”, dijo Arozarena al tocar el tema. “Tengo una hija mexicana. Para mí, lo llevo en el corazón. Siempre que llegué a México, expresé que quería representarlo en un Clásico Mundial y gracias a Dios, se me está dando la oportunidad”.

El estelar de los Rays, quien brindó los mejores momentos ofensivos el sábado en la derrota de México ante Colombia el sábado en el Grupo C del Clásico — bateando de 4-2 con un doble, un jonrón, dos empujadas y una anotada — ha brillado en los mayores escenarios del béisbol, específicamente la postemporada del 2020, cuando impuso récords de hits y jonrones en playoffs/Serie Mundial con Tampa Bay. Ahora, es otro escenario en que ya brilla.

“Éste es un torneo un poco diferente, pero al final, es el mismo béisbol”, comentó el oriundo de La Habana. “Para mí, es un torneo que me ilusiona mucho. Vamos a pelear out por out hasta el final, para darle la corona al país. Todos unidos, podemos hacer un buen torneo”.

En cuanto a John Ryan Téllez se refiere, su apodo de “Rowdy” es como se le conoce ahora, por lo inquieto y tumultuoso que afirma su familia que fue en el vientre de su mamá. Nacido y criado en el norte de California, el inicialista viene de conectar 35 cuadrangulares con los Cerveceros en la pasada temporada de Grandes Ligas. Las raíces de su papá son mexicanas, con las que Téllez se siente más identificado.

“Es un enorme honor ponerme estos colores, representar al país de mi familia y ser parte de algo (así)”, comentó Téllez, quien bateó de 5-0 el sábado frente a los colombianos. “Mi abuela y mi abuelo vinieron (a los Estados Unidos desde México) y estoy emocionado de ser parte de México, de ponerme estos colores y de representar al país de donde es mi familia”.

De raíces judíos de parte de su madre (fallecida), afirma el toletero de 27 años que siempre tuvo más cercanía con la familia de su padre. Por eso, México era su primera opción.

“Es un momento bien emocionante para nosotros, porque somos una cultura y una familia de mucho orgullo”, dijo. “Hacemos todo juntos, así que es especial ver México en el pecho del uniforme, pero también lo es ver su apellido, mi apellido, en la espalda”.

