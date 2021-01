Armie Hammer rompe su silencio sobre mensajes filtrados y abandona película con Jennifer López

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor Armie Hammer, quien recientemente se vio envuelto en escándalos por la filtración de supuestas capturas de pantalla donde relava que es caníbal, ha roto el silencio luego de las acusaciones y salió del elenco de la película de “Shotgun Wedding”, una comedia de acción protagonizada por Jennifer López.

De acuerdo a un comunicado publicado en el portal de E News, el actor expresó que no se pronunciará sobre las acusaciones. No obstante, tomó la decisión de dejar a sus hijos y de no participar en el filme con López.

Le puede interesar: La presunta confesión del actor Armie Hammer que sorprende al mundo: “Soy 100% caníbal”

Hammer de 34 años, declaró que : “No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en pensar en eso ahora, dejaré a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso”.

Un portavoz de producción de la cinta agregó en una declaración separada: “Dada la fecha de inicio inminente de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión”.