Armie Hammer ingresa a rehabilitación para tratar problemas con “drogas, alcohol y asuntos sexuales”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Armie Hammer ingresó a una clínica de rehabilitación en el estado de Florida, Estados Unidos, en aras de buscar ayuda con las “drogas, el alcohol y asuntos sexuales”, luego de que salieran a la luz presuntas alegaciones que indicaban que el actor tenía cierta afinidad por el canibalismo y la agresión.

El actor de la exitosa serie, “Call me by your name”, dejó las Islas Caimán, donde paso la mayoría del año pasado, para recibir un tratamiento a sus problemas en una facilidad en la Florida desde el pasado 31 de mayo.

De acuerdo a informaciones ofrecidas por la prensa norteamericana, Hammer tuvo el apoyo de Elizabeth Chambers, su exeposa, y de sus hijos, quienes lo acompañaron al aeropuerto cuando se dirigió hasta los Estados Unidos de América.

Según una fuente de IOL, un amigo cercano a la familia agregó que el también actor de “Rebecca”, se comprometió a ser más saludable y adquirir la custodia de sus hijos.

“Esta es una clara señal de que está retomando el control de su vida y sabe que es un paso hacia su bienestar general”, manifestó.

El actor tomo esta decisión después de que varias mujeres lo acusaran de ser controlador y abusivo, además de tener fantasías caníbales. En marzo, una mujer llamada Effie se presentó para acusar al actor de ‘Social Network’ de violarla “violentamente” en 2017.

Effie dijo que pensaba que Hammer la “iba a matar”, y afirmó que le golpeó los pies durante el presunto ataque “para que le dolieran” y dijo que trató de irse “pero él no la dejó”.

La mujer de 24 años alega que conoció a Hammer en Facebook cuando tenía 20 y admitió haberse enamorado del actor, aunque ahora cree que fue víctima de “tácticas de manipulación”.

Armie negó las acusaciones el mismo día en que se llevó a cabo la conferencia de prensa, y su abogado ha proporcionado capturas de pantalla de supuestas conversaciones de texto entre él y Effie que aparentemente sugieren que le dijo que no podían entablar una relación, aunque no están verificadas. Junto con esto agregó que la relación fue totalmente consensuada, discutida y mutuamente participativa.

Por María Amelia Victoria Cerón

