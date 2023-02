Arístides Victoria rechaza designación para dirigir comando de campaña del PLD en MTS

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex-senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, rechazó este lunes su designación para dirigir el comando de campaña en esa provincia, tras el Comité Central decidir asumir como miembros de ese organismo de dirección a los pasados presidentes provinciales y municipales, que cesaron en sus funciones al concluir su mandato.

“Me ha sorprendido mi designación en una posición en el comando de campaña del PLD en la provincia María Trinidad Sánchez. Posición hecha sin consulta previa, la que rechazo”, publicó el dirigente del PLD en su cuenta de Twitter.

Asimismo, aclaró que: “No tengo ningún interés en posición en comando de campaña. Así lo he manifestado y hoy lo reitero”.

La función de Victoria Yeb fue dada a conocer durante la reunión ordinaria del Comité Central del partido morado celebrada el domingo en su sede, que lleva el nombre de Reinaldo Pared Pérez.

La propuesta del Comité Político del PLD fue presentada por el secretario general Charles Mariotti, recibiendo la aprobación de los asistentes.

Los reincorporados serán nuevamente miembros del Comité Central hasta la celebración del décimo Congreso Ordinaria; es decir durante el vigente IX Congreso.

