Arismendi Díaz: “Ley de Seguridad Social no se ha aplicado ni siquiera en un 50 % como se concibió”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en seguridad social y redactor del proyecto original de la Ley 87-01, Arismendi Díaz Santana, reveló que la actual legislación no se está aplicando en la República Dominicana ni siquiera en un 50 %, como se concibió en sus orígenes y que en muchos casos se viola la legislación.

“Llegamos a la conclusión, demostrado, de que la Ley de Seguridad Social no se ha aplicado ni siquiera en un 50 % de como se concibió”, afirmó Díaz, quien precisó que estos datos se desprenden de un análisis realizado a principios del año por la fundación Seguridad Social para Todos, la cual preside en la actualidad.

Manifestó que esto se debe a que cuando se comenzó a diseñar la ley 87-01 a finales de 1998, 1999, 2000 y en 2001, cuando se aprobó, tanto la parte de salud como la de pensiones estaban totalmente privatizadas, porque no se ha dado buen servicio desde los hospitales, y que por eso si alguien tiene la posibilidad de llevar a un familiar a tratarse, prefiere trasladarlo a un centro privado.

“Nosotros no podemos tener una verdadera seguridad social mientras el Estado sea ineficiente… Eso hay que decirlo con toda claridad, porque una buena parte de la población, de acuerdo a la Constitución, debería ir a los servicios públicos y recibir una buena atención, entonces, solo la clase media y alta son las que van a los servicios privados”, señaló.

Apuntó que en siete países que asesoró en torno al tema de la seguridad social, los servicios son buenos, destacando como dato positivo que allí los médicos trabajan 8 horas como cualquier ciudadano, no como en República Dominicana, que trabajan cuatro horas y a veces hasta menos.

“Tengo un estudio de la propia SESPAS, Salud Pública, junto con Unicef y otros organismos, donde ellos reconocen que los médicos cumplen con el 45 % de esa jornada de cuatro horas… Entonces, imagínate que un problema se presente a cualquier hora”, cuestionó, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, por Entelevisión cada sábado a las 9:00 de la noche.

Violan la ley quienes rechazan afiliar por edad y retiran seguro a pensionados.

Ante la pregunta de por qué en el país rechazan afiliar a una persona que pase de 65 años y en otros casos retiran el seguro de salud a quienes se pensionan, Díaz Santana aseguró que quienes lo hacen están violando la ley.

“La ley establece que todo pensionado debe continuar recibiendo su plan básico de salud y la ley dice que esa pensión que recibe hay que actualizarla de acuerdo al índice del costo de la vida… tampoco eso se hace”, apuntó.

Cuestionó que no haya un proyecto de nación y que por eso están abogando como fundación por la necesidad de que el Estado ayude en fortalecer la información veraz y la orientación oportuna a la población en cuanto a la seguridad social.

“Yo te voy a decir algo: sales a la calle y el 98 % de la población no conoce sus derechos en la seguridad social. Por eso, incluso, el seguro de riesgos laborales es el más millonario de la seguridad social, porque aunque la contribución es poca, la gente no está informada de que si tiene un accidente puede reclamar y tener una indemnización… y muchísimos accidentes de trabajo no se reclaman porque le falta información a la población”, manifestó.

Finalmente, el experto en seguridad social, dijo que se está avanzando en lo concerniente a la misma, porque la gente se está empoderando.

“Si nosotros no logramos que la población se empodere, aquí no habrá suficientes cambios”, enfatizó, al poner como ejemplo la lucha del 4 % por la educación.

