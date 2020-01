Arias Noboa acusa a “Borola” de secuestrar Federación de Esgrima

Comparte esta noticia

Agrega a Gilberto Soriano y a Suero Correa, quienes según él han orquestado una trama en su contra.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El “actual y legítimo” presidente de la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes), Junior Arias Noboa, denunció este jueves a El Nuevo Diario que hay una “supuesta trama” en su contra para sacarlo de la institución que preside desde hace un par de años.

Indicó en una entrevista para este medio que “supuestamente” José Luís Ramírez (Borola), presidente de la Federación Dominicana de Karate y presidente de la Comisión Electoral, junto a Gerardo Suero Correa, enlace del Comité Olímpico Dominicano y Gilberto Soriano, exatleta de la Fedomes le han hecho la vida imposible para seguir operando en dicha institución.

Se proclamó el presidente “legítimo” de la institución, ya que según él ganó seis votos por cinco en las pasadas elecciones celebradas el pasado 28 de diciembre, sin embargo, gracias a Borola quedó empate a seis “pero esas elecciones fueron impugnadas 28 minutos luego de terminada, ya que tenemos pruebas de que hay personas que votaron ilegalmente y lo vamos a probar en la justicia”.

Dijo que no entiende el papel de “Borola”, ya que este no se ha pronunciado luego de los comicios del 28 de diciembre pasado, a casi un mes de haber terminado el proceso.

Dejó entrever que hay una confabulación en su contra por parte de algunas personas que están dentro del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano “pues es algo insólito que primero nos quitaron a Edwin Rodríguez como enlace, para darle paso a Gerardo Suero Correa. Pedimos vía comunicación que no nos pongan a Borola como presidente del proceso electoral, pero tampoco no nos hicieron caso. Pero con todo y eso ganamos las elecciones y tenemos las pruebas”.

Dijo que “nos opusimos en varias ocasiones para que Borola no esté en este proceso y lo confirmaron. Nos opusimos a que Gerardo Suero Correa sea nuestro enlace, ya que teníamos a Edwin Rodríguez, pero parece que todos están en contra de Junior, no nos hicieron caso nueva vez”, sostiene.

Denunció que no sabe el por qué hay que esperar a Luisín Mejía, presidente del COD, ya que las federaciones, según él son autónomas y que son las que deben resolver sus problemas.

Se pregunta ¿Por qué han estado en contra suya?

“Quizás porque denuncié por muchos años las acciones del COD”, precisa.

“Pero yo gané, no se deben realizar elecciones nuevamente”, recalca.

El proceso eleccionario

El proceso eleccionario de la Fedomes ha sido un dolor de cabeza según Arias Noboa, quien encabeza la Plancha Uno.

Narra que el día 7 de diciembre fueron sus pendidas las elecciones, ya que el presidente de la Comisión Electoral, Borola, la suspendió, por lo que entiende “fue un abuso de poder, pues ese día estábamos ganados, pero que como Borola no quiso que se celebran las elecciones, dijo que no hubo condiciones”.

Los comicios fueron movidos para el 28 del mismo mes, donde terminó empatado a seis votos por bando, con la Plancha Confraternidad Esgrimista, que encabeza Luis Ciprián.

Dice que la Plancha Uno que encabeza recibió los votos de la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, Elias Piña, San Juan de la Maguana y Azua. Sin embargo, denuncia que algunos de los votos de la Plancha de Ciprián tenían irregularidades.

Menciona que tuvo que “amotinarse” para que no votara la Asociación de la provincia Hermanas Mirabal, ya que no tenía las documentaciones pertinentes.

“Rubén Santiago, de Hermanas Mirabal no votó porque recibió el visto bueno del presidente de la asociación, pero no de la secretaria”, explicó que tuvo que envalentonarse contra Borola.

Detalló otro tranque con la Asociación de San Pedro de Macorís, que se presentó una persona la cual no conoce a votar, sin embargo, “Borola”, según él le permitió votar. “Ese voto fue impugnado, pues nadie conoce a ese señor”, narra Arias Noboa.

“Por todo lo ante detallado, el señor Borola está usurpando sus funciones, pues él es un observador que envía el COD, de hecho, ya fue intimado tres veces vía alguacil”, insistió. “Esperamos se pronuncie el señor Borola”, añadió.

Pedro Julio Quezada y José Manuel Ramos también formaron parte de la Comisión Electoral.

Federación embargada

Arias Noboa se quejó porque las cuentas de la Federación de Esgrima han sido embargadas por Gilberto Soriano, sin saber el motivo, pero que lucha porque todo termine para que la institución vuelva a trabajar de manera normal.

“Nosotros no tenemos fondos, porque las cuentas han sido embargadas. No podemos trabajar, aquí no hay atletas entrenando, pues con toda esta situación no podemos hacer nada”, se queja Arias Noboa.

Según el presidente de la Fedomes, otro que también tiene parte de culpa de todo el engranaje es Gilberto Soriano, quien fue a querellado por Arias Noboa.

“Él es uno de lo que ha estado orquestando todo esto. Tenemos fotos donde él se ha reunido con Gerardo Suero Correa y con gente del Comité Olímpico para asesorarse”, asegura sobre Soriano, quien ha estado llevando la voz cantante en la parte legal por parte de la Plancha de Ciprián, según Arias Noboa.

