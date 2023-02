Argentina decreta emergencia sanitaria por un caso de gripe aviar en el norte

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- Argentina decretó este miércoles la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional tras la detección de un caso de gripe aviar en la norteña provincia de Jujuy, informaron fuentes oficiales.

“La confirmación del ingreso del virus en el país nos pone más en alerta, pero no nos sorprende“, aseguró el secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Bahillo, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

El funcionario señaló que el primer caso de este virus en el país procede de un ave silvestre encontrada en la Laguna de Pozuelos, en la región más septentrional de la provincia de Jujuy.

Tras la detección de este contagio, Bahillo adelantó que se reforzarán los controles en frontera y las evacuaciones dentro del propio territorio, dedicando especial atención a las granjas de producción avícola.

“Nos permitimos ser optimistas en que el virus no estaría ingresando en los sectores productivos, pero eso no significa que no tengamos los controles”, apuntó el secretario de Agricultura, quien subrayó la importancia de transmitir “tranquilidad” a la comunidad.

“No hay ningún riesgo que a través del consumo se pueda adquirir la enfermedad. Queremos ser claros en que solamente una manipulación indebida o una actitud desaprensiva puede provocar algún contagio en humanos, pero esto es absolutamente excepcional”, explicó Bahillo.

Durante la conferencia de prensa, el vicepresidente de Senasa, Rodolfo Acerbi, aseveró que también se aumentarán las rondas de trabajo en los parques provinciales y nacionales, agregando que se tomarán las “medidas antipáticas” que sean necesarias para frenar la propagación del virus.

“Trabajando bien y responsablemente, la posibilidad de que entre en una granja son mínimas a escasas”, puntualizó.

La semana pasada, el Gobierno argentino ya había anunciado un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en su frontera norte, luego de que se detectara un foco de influencia aviar en Bolivia.

En tanto, Uruguay, también fronterizo con Argentina, decretó este miércoles la emergencia sanitaria en su territorio por la detección de un caso de gripe aviar en la Laguna Garzón, ubicada en el sureste del país.

El pasado 8 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió por medio de un comunicado oficial sobre la propagación de esta enfermedad en mamíferos en diferentes regiones del mundo.

La influenza aviar afecta principalmente a las aves domésticas y se clasifica en dos subtipos en función de dos proteínas de superficie y es considerada altamente mortal, de acuerdo con la OMS.

Pese a que se trata de una enfermedad de animales, es posible la transmisión a humanos que tengan contacto con aves enfermas.

