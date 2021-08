Argentina anuncia plan para reactivar al sector de la cultura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina presentó este martes un plan de apoyo económico para reactivar al sector de la cultura, uno de los más afectados por las restricciones sanitarias que debió adoptar el país para ante la pandemia de la covid-19.

Con una inversión de 5.400 millones de pesos (unos 53 millones de dólares), el programa Activar Cultura tendrá como objetivo fortalecer proyectos y espacios culturales en todo el país suramericano.

“Llegó la hora de ponernos en marcha, con toda la fuerza y con todo el apoyo que el Estado tiene que poner para que las actividades culturales rápidamente se recuperen”, dijo el presidente argentino Alberto Fernández, en el acto de presentación del plan.

El mandatario agradeció a los representantes del mundo de la cultura por ser comprensivos ante las restricciones sanitarias y entender que “la muerte caminaba entre nosotros” y los cuidados eran necesarios.

“Es muy feo ser presidente en un contexto como el que me tocó a mi. De verdad, no se lo deseo a nadie. (…) Me quedan dos años de revancha y en esos dos años vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí”, dijo Fernández, cuyo Gobierno afrontará elecciones de medio término en noviembre próximo.

Según informaron fuentes oficiales, Activar Cultura brindará apoyo económico para la reactivación, puesta en valor y fortalecimiento de proyectos comunitarios, festivales y espectáculos en vivo, concursos nacionales, becas, bibliotecas populares y de la industria audiovisual.

Como parte de estas líneas de trabajo, se dará asistencia a 1.200 organizaciones que integran la red Puntos de Cultura y a 50.000 artistas y trabajadores de las industrias culturales.

Además, se dará financiación para la realización de 79 producciones audiovisuales y se reactivará el programa Impulsar Cultura II para el sostenimiento de espectáculos en vivo.

En tanto, se programarán cerca de 130 festivales entre noviembre de este año y enero de 2022 y se llevarán adelante otros cien eventos para reactivar la música y el teatro en todo el país.

Asimismo, se brindará apoyo económico a 2.448 artesanos para promover su producción.

