Archivo fiscal: una figura legal mutilada por el populismo penal

El principio de objetividad se incorpora como eje transversal de la justicia penal, partiendo de que el compromiso que recae en el Ministerio Público como responsable de la política criminal del Estado de acuerdo con el artículo 169 de la Constitución debe responder, de forma exclusiva, a los indicios determinantes e indudables que comprueben la existencia de un hecho punible.

Pero, no solo la comprobación -de lo que en principio- se podría querer tildar de crimen o delito debe definir el inicio y curso del proceso penal, pues primero resulta mandatorio que se evalúen los mecanismos legales que forman parte del orden jurídico escalonado referido por autores como Kelsen, que propone respuestas jurídicas integrales y la posibilidad de optar por normas de distintas materias. Esto es que, en nuestros días, si bien observamos supuestos que podrían requerir de intervención estatal para garantizar el cumplimiento de reglas legales, no debería imperar la radicalidad que empuja al sistema penal dominicano, donde advertimos casos en los que la solución podría circunscribirse, en primer orden, al derecho privado o administrativo, sin embargo, se apuesta por la promoción del derecho penal obviando su característica de ultima ratio.

Además, el derecho penal, debe distanciarse de toda idea que promueva la represión sobre la base de clamores distanciados de las exigencias legales estampadas en las normas jurídicas. Tal como diría Ferrajoli, no debe aceptarse la acepción de «demagogia que mira a obtener un fácil consenso a través de la represión punitiva» (L. Ferrajoli, Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis, il Mulino, Bologna, 2013). Por el contrario, el derecho penal y los instrumentos de esta materia no pueden responder, en ningún caso, a peticiones sociales infundadas, malquerencias o condicionantes de carácter político.

En esa línea, consideramos que la ley debe aplicarse de manera igualitaria en favor de los miembros del colectivo social, y este precepto, es el que objetivamente tendría que definir la dirección de las investigaciones punitivas, sin partir de perfiles individualizados, es decir, al momento de la ocurrencia de un comportamiento que podría reñir con el ordenamiento jurídico, lo primero que deberá examinarse, es si convergen los elementos típicos de configuración de un crimen o delito, también si concurre una solución fuera de la norma penal. Para ello es importante que aquel tildado como posible responsable o imputado sea respetado en su dignidad humana, sin importar el perfil que ostente ante la sociedad, ya que resulta igualmente desdeñable la exposición injustificada en un proceso de un ciudadano común como de otro que ostente una función pública.

Este tipo de indicadores, con frecuencia afectan el desempeño y decisiones de los órganos encargados de la persecución e investigación de hechos delictivos. Puesto que, se atan de manos o asumen una simpatía mediática no exigida por la ley, obviando que, en muchas ocasiones la popularidad de un caso no necesariamente se relaciona con el sostenimiento probatorio de una acusación penal.

De ahí que, realidades como las que anteceden admitan la aparición de fallos políticos, legales y culturales que provocan el retroceso del orden normativo de nuestra nación y abarrotan el sistema penal con casos de poca importancia o aun siendo de repercusión social, insostenibles en términos estrictamente probatorios. Esto nos lleva a preguntamos si el Ministerio Público no cuenta con instrumentos que le permitan descartar de manera ecuánime, objetiva y neutral los casos que no requieren de castigo penal. La respuesta a dicho planteamiento se responde con una de las herramientas

previstas en el Código Procesal, y es la facultad del Ministerio Público de disponer el archivo de casos (la norma penal contiene otros instrumentos, sin embargo, en el presente escrito nos limitamos al archivo). En ese tenor, el artículo 281 del citado texto contempla nueve supuestos mediante los cuales el órgano persecutor puede disponer el archivo de una investigación mediante dictamen motivado. Entre estos, en el numeral 4 se destaca la posibilidad de ejercer esta potestad cuando los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos.

En suma, dicha fórmula evita que se inicien investigaciones mal fundadas, con matices de derecho administrativo u otras materias, y como sostendría Fiandaca, «responsivas de meros objetivos políticos de carácter populista» (G. Fiandaca, “Populismo político e populismo giudiziario”, Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, 2013). Además, impide, en mayor medida, que el amarillismo nocivo de los sistemas penales se adentre en el ámbito de otros poderes del Estado (populismo penal legislativo y populismo penal jurisdiccional), definidos por Ferrajoli como «las campañas mediáticas sobre la seguridad y en la producción de leyes-manifiesto, útiles únicamente para alimentar el miedo y, por su bien, el consenso popular y elprotagonismo de algunos fiscales pasados a la política, especialmente a fin de procurar el consenso sobre sus investigaciones y, más en general, sobre sus personas» (Ferrajoli, op. Cit). En todo caso, y frente a la cuestionante del desbordamiento del poder del Ministerio Público (o en el mejor de los casos, el ejercicio de la objetividad), el dictamen requiere para su validez de la notificación de la víctima y la intervención del querellante, así como la tutela de que el archivo sea examinado por los tribunales para evitar errónea aplicación de la ley o arbitrariedad (artículo 282 y 283 del Código Procesal Penal).