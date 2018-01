Archie López se aferra a Raymond y Miguel como un cojo a sus muletas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Los socios de la mutualidad Archie López, Raymond Pozo y Miguel Céspedes no dan tregua en su relación comercial que se ha prolongado en producciones como “Cristiano de la secreta” (2009), “Lotoman” (2011), “Lotoman 2.0” (2012), “Lotoman 003” (2014), “Tubérculo Gourmet” (2015), “Tubérculo Presidente” (2016) y actualmente presentan en las salas de cine una película del género drama llamada “Luís” (2018).

En la redacción de El Nuevo Diario pudimos rastrear una llamada conferencia de estos 3 magnates del negocio del entretenimiento y esto fue lo que dijeron de por qué trabajaban en tantas producciones juntos:

“Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar pero yo, no puedo vivir tan distante de ti, eres tú el ideal somos tal para cual”, dijo Raymond Pozo a Miguel Céspedes.

“Yo te necesito como el aire que respiro como huella en el camino como arena al coral te necesito, como el cielo a las estrellas y el invierno al frío”, Miguel le respondió a Raymond.

“Yo te necesito como pétalo a su rosa como besos a su boca y como el mar a su sal te necesito, todo es vano y pasajero si no estás conmigo”, ambos gritaron a coro.

Y procuro saber, que esperan de mí, lo que pidan le doy, para hacerles feliz, pero yo, no puedo vivir, separado de ti, son ustedes ideal, somos tal para cual, finalizó Archie López.

Relacionado