Arcángel tras su detención en Perú: ‘’Me lo pueden hacer la próxima vez que comoquiera la voy a pasar bien’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El reguetonero puertorriqueño Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, reaccionó ante el público tras haber sido detenido este sábado en Lima a su llegada para un concierto.

‘’Me lo pueden hacer la próxima vez que comoquiera la voy a pasar bien, no tengo problemas, me pueden revisar todas las veces que quieran’’, expresó ‘La Maravilla’ al subir a tarima.

Arcángel llego a ese país para presentarse en el “Reggaeton Lima Festival 2″ junto a otros artistas del mismo género cuando vivió un momento incomodo con la Policía Nacional del Perú (PNP) en plena vía pública.

Los videos del momento no se hicieron esperar, así como también los comentarios de sus cientos de fanáticos que no apoyaron lo sucedido.

‘’Gracias Perú por quererme, si pensaban que subiendo la noticia me iban a j…er, eso a mí no me molesta, yo vengo del barrio, así que un aplauso para la Policía de Perú, están haciendo su trabajo’’, dijo el cantante.

Cabe destacar que la PNP suele parar vehículos en varias partes de la capital para verificar que todos los documentos, tanto del chófer como del auto, estén en orden.

