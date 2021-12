Arcángel revela lo duro de regresar a los escenarios tras muerte de su hermano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – “Anoche me tocó caminar a tarima sin ti detrás de mi, físicamente porque te siento hasta cuando abro los ojos hermano mío”, así se expresó el cantante Arcángel sobre su regreso a los escenarios en uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su hermano en un accidente de tránsito.

El exponente urbano puertorriqueño de madre dominicana Arcángel, reconoció que a lo largo de su carrera artística, ha cometido un gran error.

“Empecé a meterle desde ahora como tú hubieses querido así me preparo desde ya para este 2022 que se aproxima! Yo no dejo de pensarte B! Cambiaste mi vida para siempre, hay una parte de mi que no siente ya por nadie ni por NADA! Me da lo mismo comprarme algo que no comprarme nada!”, señaló.

“Soy muy sincero y [digo] lo que sale de mi corazón”, confiesa el cantante de raíces dominicanas de 35 años. “La verdad no es humilde, es una de las cosas más arrogantes que existen. Por eso no todo el mundo está acostumbrado a escucharla. Yo camino con la verdad”, reveló a través de sus redes sociales, según People en español.

“La sal y la pimienta de esta producción es que dentro de la pandemia firmé uno de los mejores contratos de mi vida y tuve que filmar material, esa es la verdad”, admite el intérprete, que está orgulloso de su nuevo trabajo. “Gracias a Dios gozo del respeto y la admiración de mis colegas, son mis mejores aliados.

Lo mismo que “papá Dios”, que Arcángel considera que le ha puesto en el camino oportunidades profesionales y le salvó la vida tras sufrir un infarto en el 2019. “Los últimos años de mi vida han sido los mejores, por poco me muero”, revela el artista quien recientemente sufrió la pérdida de su hermano. “Ha sido algo maravilloso, el tipo de persona que soy yo, [ahora] valoro cada situación”

