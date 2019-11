Árbitro Reynaldo Mercedes pide disculpas tras agredir fanático luego de partido en La Vega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El árbitro de baloncesto Reynaldo Mercedes pidió disculpas este jueves tras el incidente en el que agredió de una trompada a un fanático tras supuestamente este reclamarle luego de finalizar un partido de baloncesto escenificado en el Polideportivo Fernando Teruel de esta ciudad.

A través de sus redes sociales, Mercedes sostuvo que se siente muy mal por el hecho y que éste nunca debió pasar.

“Si bien es cierto que nosotros los árbitros hemos sido víctimas de agresiones en el torneo de La Vega constantemente en los últimos años esto no justifica que nosotros tomemos justicia por nuestras manos”, indicó el árbitro.

“El baloncesto es mucho más importante y debemos preservarlo, acciones como la de anoche no ayudan en nada, y no es lo que trato de enseñar a mis árbitros, pido formalmente disculpas a la Fedombal, a su presidente Ing. Rafael Uribe, a la comisión técnica y su encargado Ramón Ceballos, personas a quienes respeto mucho y no se merecen esta bochornosa situación”, agregó.

“Disculpas al baloncesto de La Vega que ha recibido muchos embates y el de anoche uno más que no le favorece a nuestra disciplina, en especial disculparme con mis compañeros árbitros que me ven algunos como su ejemplo y no he actuado como tal”, sostuvo.

Mercedes extendió sus disculpas al joven agredido, “te pido perdón, mi madre desde el cielo jamás me perdonaría tal acción y sé que ella también te perdonará”.

