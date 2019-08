Árbitro dominicano Fiba dice que los deportistas no tienen dolientes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de ver los acontecimientos de los últimos días, donde fue apresado el exlanzador de grandes ligas, Octavio Dotel, miembro del equipo campeón dominicano del Clásico Mundial de Béisbol y quién representó al país durante toda su carrera como lanzador.

Dotel gracias a su don y por méritos propios logró aglutinar una gran fortuna de dinero, calculada en más de 40 millones de dólares, traducido al peso dominicano serían 2000 millones.

El lanzador de los Leones del Escogido jugó con 13 equipos diferentes en MLB, un récord activo y que será muy difícil de quebrar, nunca se escuchó hablar de escándalos en la vida del ex jugador y que por el contrario puso por todo lo alto la bandera dominicana.

Sorpresivamente Dotel es acusado por el ministerio público de lavado de dinero e inmediatamente hecho preso. La acusación es al también expelotero Luis Castillo, quien reside en los Estados Unidos.

Dejó un sabor amargo la forma como ésta estrella fue presentada a los medios, esposado y tratado como un vil delincuente, sin pensar y medir las consecuencias que podría dejar al país ante los ojos del mundo, en un proceso que apenas está en una primera etapa de investigación y donde nada aún puede darse por hecho.

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo es posible que tratándose de un atleta de alto rendimiento, ex miembro de la selección nacional y un embajador en playas extrangeras de nuestra tierra, a la fecha no recibiera el respaldo del Comité Olímpico Dominicano, Federación Dominicana de Béisbol, Ministerio de Deportes y la Liga de Béisbol Dominicana?

“En mi caso, árbitro internacional, instructor Fiba y reconocido en la geografía nacional, presenté ante la opinión pública y el Estado una formal acusación en contra del Inspector General de los Fiscales, Domingo Cabrera Fortuna, quien entró a mi casa y con un expediente falso apresó a mi sobrino. Yo al igual que Dotel, no tengo dolientes, pues nadie del sector deportivo se ha pronunciado en favor de la aplicación del derecho justo, no obstante grupos e instituciones que nada tienen que ver con el deporte dan la cara y respaldan mis pronunciamientos, altamente agradecido de Somos Pueblo y Despierta R.D., quienes hicieron posible que se pudiera difundir a gran magnitud mi formal acusación”, cuenta Robinson Aracena, arbitro Fiba.

Agrega que: “con esto no estamos diciendo que de demostrarse alguna ilegalidad en la vida de Dotel se aplique lo que mande la ley, pero mientras esto no se demuestre y un juez dicte sentencia, es inocente”.

“Quiero recordarle a la población que algo similar a lo que está pasando con Dotel, ocurrió hace unos meses atrás en el caso de Odebrecht, donde más de la mitad de las personas apresadas fueron liberadas por no haber las pruebas suficientes para ser condenados”, añade.

“Por esta razón, yo como deportista, a sabiendas de lo que pasan los atletas dominicanos, los que no han tenido la oportunidad de ganar dinero, al grado de Dotel, seria improcedente tratar de ignorar como lo hacen las instituciones que están para defender a nuestros deportistas y no lo hacen, por lo tanto, vuelvo a reiterar, mientras un juez no dicte sentencia, para mi, Octavio Dotel, siempre será la estrella de béisbol que he conocido”, concluye.

Relacionado