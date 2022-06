Arbaje ofrece ayudar a joven solicita colaboración económica para trasplante de córnea

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras un video publicado por este medio acerca de una joven con discapacidad visual, solicitando ayuda para realizarse un trasplante de córnea en ambos ojos, la primera dama, Raquel Arbaje, se comprometió a ayudarla, mientras que la plataforma de recaudación en línea para causas sociales de emergencia y pobreza, Jopéame, se comprometió a asumir el caso, de no sea resuelto.

Arbaje ofreció ayudar a Yordania Delgado, 16 años de edad, residente en San José de las Matas, a través de un comentario colgado en la publicación.

“Por favor, que nos lleven a las oficinas gubernamentales, Bloque D, frente a Palacio, toda la información. Se ayuda a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Todo por la salud . Entiendo el equipo de ayudas está en contacto”, escribió Arbaje.

En la misma publicación, le respondió a usuarios que le agradecieron por ofrecer su colaboración.

“Amigos no deben agradecerme, el Estado está para proteger a los ciudadanos. Lo que me da apuros es que debemos trabajar para que haya más cobertura. Para que haya cierto orden de la ruta de salud. Nosotros honrados de servir, pero me mortifica ver tantos casos y no deben darnos las gracias”, les dijo.

Sobre el caso, Delgado narra con pesar que las posibilidades económicas de su familia son muy escasas y no puede cubrir el costo de esta intervención quirúrgica, cuyo monto asciende a más de 300 mil pesos.

