Arap Bethke llega a República Dominicana para protagonizar la película “Ganas de Ganar”

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La cadena de cine dominicana Palacio del Cine será el escenario donde se estará proyectando el trailer y rueda de prensa de la película “Ganas de Ganar” donde el actor mexicano Arap Bethke es protagonista, junto a un elenco de importantes actores dominicanos.

El largometraje dirigido por el director Daniel Polanco, bajo la producción de Elisa Ogando, es una pieza que denuncia hasta dónde pueden llegar las ambiciones del poder y como este puede transformar al más pulcro de los mortales en personas corruptas capaz de vender incluso a su propia familia.

Luego de varias visitas a República Dominicana por participaciones destacadas en premiaciones y festivales de cine, Bethke no dudó en aceptar venir al país nuevamente a filmar esta película, así como lo ha hecho en otras importantes mecas del cine.

Arap ha participado estelarmente en exitosas y reconocidas producciones para Televisa que le han dado la vuelta al mundo, siendo algunas de las más destacadas: ́ “La Usurpadora” disponible en Amazon Prime Video, “Clase 406”, “RBD La Familia” y “Mi Generación”. En Telemundo participó en producciones como “Doña Bárbara”, “Los Victorinos”, “La Diosa Coronada”, “Tierra de Pasiones”, “Madre Luna”, “Señora Acero” y “Eva La Trailera”, entre muchas otras. Actualmente es uno de los protagonistas de la nueva serie “Buscando a Frida”.

Arap Bethke nació en Nairobi, Kenia y fue criado en México, de padre alemán y madre chilena. Es un actor de renombre con una carrera muy exitosa con trabajos principalmente en México, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, “Club de Cuervos” y “La Piloto”, ambos disponibles actualmente en NETFLIX.

A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral Arap tiene en su haber más de 12 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios.

Sus más recientes películas son “Guadalupe Reyes” y “Sin Origen”, ahora en AMAZON. Próximamente estrena dos nuevas películas en México “Permitidos” y “Mal de Ojo”, las cuales protagoniza. Ambas producciones se rodaron en tierras aztecas en octubre y noviembre de 2021.

Además de la actuación, Bethke tiene otra gran pasión, ganarle la batalla a la crisis climática. Por eso se unió a Greenpeace México como portavoz de la campaña ‘Consumo responsable’, que hace un llamado a adoptar un estilo de vida que proteja nuestro planeta.

Al igual que la alcaldesa de Santo Domingo, doña Carolina Mejía, el actor fue elegido entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática 2021”. El conglomerado de grandes figuras del arte, la política y el empresariado reúne a los más influyentes individuos quienes han asumido el compromiso de velar y cuidar nuestros recursos naturales. Dentro de esta lista están Gael García, Shakira, Carlos Vives, Papa Francisco, Penélope Cruz, Javier Barden, Fher del grupo Maná, Diego Luna, Eva Longoria, entre otros. Al venir a nuestro país también estará participando en uno de los movimientos de cuidado del medio ambiente, está complacido de poder apoyar a nuestra isla.

El actor Arap Bethke fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en la octava edición del evento “24 Hours Of Reality broadcast, Project Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a sí mismos). También es vocero de la campaña “El océano: el gran proveedor” (The Ocean: The Great Provider), una iniciativa de la organización ambiental Sachamama, que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

La personalidad extrovertida de Bethke es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta y moto, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.

Este carismático actor ha sido contratado por Ellians Films Produze para protagonizar esta película y compartirá rol con el destacado actor dominicano Christian Álvarez fungiendo estos como hermanos, separados por un secuestro a muy temprana edad según la trama de la película. En la cinta también participa la primera actriz Bernardita García, Angely Baez en un rol protagónico femenino y Orlando Almonte en su primer rol antagónico, dando un gran soporte a la historia.

Arap estará compartiendo con importantes personalidades del sector turístico, y autoridades gubernamentales con las cuales también estará discutiendo posibles colaboraciones.

