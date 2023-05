Arajet inaugura una nueva era de conectividad entre Santiago y Colombia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El ministro de Turismo, David Collado, y Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, encabezaron el anuncio oficial de la nueva ruta Santiago (STI) – Medellín (MED), que comenzará el 17 de julio. Esta iniciativa marca un hito en la conectividad entre la región del Cibao y Colombia.

Durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional del Cibao, la aerolínea de bajo costo del Caribe, Arajet, anunció la próxima apertura de la ruta Santiago (STI) – Medellín (MED). Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, afirmó: «Este año nos comprometimos, en el marco de ANATO, a brindarles a los santiagueros la posibilidad de viajar sin escalas a Colombia desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, y hoy estamos cumpliendo esa promesa».

El CEO estuvo acompañado del ministro de Turismo, David Collado, así como de los empresarios Manuel Estrella y José Clase, miembros del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao.

El ministro Collado expresó su compromiso con el desarrollo turístico en todo el país y destacó el respaldo a esta nueva ruta de Arajet: «Estoy seguro de que se añadirán más rutas que harán de Santiago de los Caballeros y del Cibao un destino turístico de excelencia».

A partir del 17 de julio, Arajet ofrecerá dos frecuencias semanales desde Santiago hacia Medellín, estrechando los vínculos entre ambas ciudades y fortaleciendo el intercambio turístico, económico y comercial.

La nueva ruta Santiago-Medellín contará con vuelos los lunes y jueves. Los vuelos de los lunes saldrán de Santiago a las 4 de la tarde y llegarán a Medellín a las 5:35 pm. De regreso, partirán de Medellín a las 6:20 pm y llegarán a Santiago a las 10 de la noche. Los vuelos de los jueves iniciarán a las 7:45 am en Santiago, llegando a Medellín a las 9:20 am. El vuelo de regreso partirá de Medellín a las 10:05 am y llegará a Santiago a las 1:45 pm.

Además, Pacheco anunció que Arajet se destaca por ser la aerolínea más respetuosa con el medio ambiente en la región, contando con 5 aviones nuevos y 5 aviones adicionales que se sumarán en 2023. Para finalizar el año, tendrán una flota de 10 aviones de última generación con tecnología de vanguardia, que les permiten ahorrar un 14% de combustible y reducir un 40% la contaminación acústica.

