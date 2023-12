Aquiles Correa sobre la delincuencia juvenil: Es una elección individual

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El humorista y comunicador Aquiles Correa expresó su desacuerdo con la opinión de expertos en conducta que sugieren que algunos jóvenes se convierten en delincuentes debido a la falta de oportunidades para prosperar de manera digna.

Al rememorar su juventud, sostuvo que el camino hacia la delincuencia es una elección personal. En su barrio, Villa Consuelo, donde pasó sus años de crecimiento, convivían alrededor de 30 jóvenes de su misma generación y a pesar de que tres de ellos optaron por el camino delictivo, la mayoría decidió no seguir esa senda.

«Nací y crecí en el patio de Villa Consuelo, éramos 15 casas con dos o tres muchachos. Arturito es mecánico, no fue delincuente; yo tampoco lo fui, mi compadre Alexis no es delincuente. Si algunos de los que crecimos juntos tomaron ese camino, es una elección personal», enfatizó.

El humorista habló al respecto al ser entrevistado por la comunicadora Julia Muñiz, en el programa “La Saga”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Admitió que en la sociedad actual, las bandas de delincuentes suelen estar compuestas por jóvenes de hasta 25 años, debido a que esta generación creció en un tiempo en el que los castigos a los hijos no eran bien vistos.

«Esta es una generación que desafortunadamente creció en un tiempo en el que la gente comenzó a cuestionar el disciplinar a los niños, una generación de que ‘no le hable duro al niño que es mi hijo’, una generación de que ‘el profesor se cogió con él’. Esta es una generación que fue creada muy suavemente y estas son las consecuencias», mencionó.

Correa subrayó que los niños no comprenden que algo está mal hasta que experimentan las consecuencias, por lo que, enfatiza la importancia de que los padres utilicen correcciones para que los hijos entiendan que acciones como robar un lápiz son incorrectas.

“Es que tiene que haber amor y control, cariño y pellizcos, besito y cocotazo, tú tienes que ver el corte parejo. No es que vas a llenar el muchacho a golpe, ni que por cualquier cosa le vas a dar una pela, pero los castigos tienen que existir”, puntualizó.

Inicio en la radio

Correa, quien estudió una carrera de electromedicina en Cuba, con la que nunca se ha lucrado ni piensa hacerlo, incursionó en los 90’ el mundo de la radio y el humor, acumulando ya 23 años de trayectoria en este campo.

Rememoró sus inicios en el programa radial «Botando el Golpe». En un diciembre, sin empleo, decidió llamar al programa y entablar una charla, al estilo dominicano, con los comunicadores del mismo.

“En ese tiempo estaba en olla, roto, mantenido por mi mujer porque mi carro se había dañado hace poco, yo era taxista y por teléfono le dije Jochy regálame un canastón que estoy en mala y Luisin Jiménez le metió un cohete a Jochy diciendo dáselo que se lo ganó”, contó, y fue después de esa llamada que recibió la oportunidad de integrarse al equipo, y desde entonces ha permanecido en el mundo de la radio.

“En todos los coros yo era el que más discutía de todos, a mí me encanta el deporte, el análisis político, la política internacional y yo siempre he estada al tanto de todo, yo leo mucho y siempre me decían tú vas para eso, vete para una emisora”, agregó.

Reconoció que no posee la típica voz de locutor, pero se fue introduciendo en medios interactivos a mediados de los años 90, donde interactuaba con la audiencia, sin imaginar nunca que viviría exclusivamente de ello hasta que se le presentó la oportunidad.

«Desde el año 2000, mi vida ha girado en torno al trabajo en radio, televisión, cine y teatro de stand up», puntualizó.

“El Meneo”

Hablando de su podcast «El Meneo», Correa mencionó que este nuevo enfoque, más serio de lo habitual para su audiencia, le agrada especialmente, sobre todo porque venía desde hace un tiempo criticando el contenido vacío que abunda en las plataformas digitales y considera que esta nueva propuesta aporta un valor real.

Tras ofrecer dosis de humor todas las mañanas en un programa matutino, considera que «El Meneo» es un complemento interesante para mostrar un lado diferente de él mismo.

«Principalmente, intento que el invitado sea el centro de atención. Algunas personas me preguntan por qué no adopto un formato de conversación más extensa, pero lo cierto es que ya paso tres horas diarias hablando en la radio y otras dos horas en televisión en el canal 4. Creo que es fundamental ofrecer algo distinto a la audiencia», concluyó.

Política

Correa descartó, por el momento, la posibilidad de aspirar a una candidatura política debido al elevado costo económico que implica. Señala que los partidos políticos han creado un escenario en el que incluso los candidatos más capacitados necesitan un respaldo financiero considerable.

«Lamentablemente, los partidos han armado un muñeco para que cualquiera que intente postularse, por muy capacitado que sea, necesite un camión de dinero atrás. No puedo competir en Villa Consuelo con Gustavo Sánchez, quien cuenta con un amplio apoyo ganado, tampoco puedo rivalizar con Gory, que tiene bastante dinero”, afirmó.

Subrayó que aconsejaría a quienes no cuenten con al menos 30 millones de pesos para postularse como diputados en la Circunscripción #3 que no se involucren en la contienda política.

Gobierno

Durante la entrevista el actor opinó sobre la actual gestión de Luis Abinader, reconociendo los logros del gobierno, pero también señalando sus defectos, algo inherente a todas las administraciones gubernamentales.

Afirmó que varios funcionarios han cometido errores, y a pesar de ello, se les tolera debido a su afiliación partidista, y considera que este es uno de los fallos del gobierno de Abinader.

“Se puede gobernar sin el partido, tú gobiernas con gente que sepas, con técnicos. Por ejemplo, cada vez que el gerente de Edenorte dice una barrabasada, algo que no tiene que decir, a mí me da pena, pero la gente dice él se fajó en campaña y el sector eléctrico fue que se movió mucho”, expresó.