Aquiles Correa: “Estuve a punto de fracasar por agentes de la policía en ABB”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El polifacético comunicador, Aquiles Correa manifestó en su cuenta de Twitter que estuvo a punto de “fracasar con los encargados de la PN en ABB donde Correa”, tras vivir un momento de atropello en uno de los establecimientos de diversión nocturna.

“¿Si son tan eficientes, como hay tantos teteos? @PoliciaRD solo atacan a los pendejos que cumplimos. A las 9:09 de camiones y camionetas. Yo cerrado. Se están pasando”, agregó.

Sostuvo que los policías reciben dinero de negocios para que sigan operando en el horario de toque de queda, “A mi no me interesa seguir fuera de horario, no tengo para dar”.

Correa denunció que hay muchos “delincuentes con uniformes. Hoy conocí varios”.

“Siempre he sido un defensor de la @PoliciaRD, pero cuanto daño hacen los malos que tienen. Les aviso: perdieron un defensor hoy. No seré enemigo, no soy chantajista, pero que los defienda otro” agregó el también actor.

Dijo que es muy bueno ser eficiente con las personas que cumplen, esperando que reduzca la cantidad de vídeos que se cuelgan en las redes de los “teteos”.

“Desde el cuento de la passola, se nos cayó la venda a los que aun confiábamos. Gracias @PoliciaRD …. Tantas historias parecen reales hoy”, culminó.

