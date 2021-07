Aquí las alineaciones para el Juego de Estrellas 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DENVER — Lo que normalmente sirve como una distracción a mediados de temporada tiene un significado mayor: El Juego de Estrellas. En el 2021, juntar a los mejores jugadores de béisbol en el Coors Field de Colorado no sólo será un evento de entretenimiento, sino un símbolo del resurgir.

Como mucho de lo ocurrido en el último año y medio, el Juego de Estrellas sufrió una alteración a último momento. Luego de un cambio en la planificación, el Coors Field está listo para recibir el Clásico de Media Temporada por primera vez desde 1998, dice una historia de MLB.com.

Y si el Coors es lo que conocemos del Coors, entonces será un evento bien emocionante. (El Juego de Estrellas de 1998 lo ganó la Liga Americana por 13-8, el marcador más abultado en la historia del evento).

Ya hay garantizado presenciar historia, con Shohei Ohtani fungiendo como el abridor y primer bate del conjunto de la Liga Americana. El japonés será el primer jugador en la historia en batear y lanzar en el evento que tuvo sus inicios en 1933.

Max Scherzer abrirá por la Liga Nacional.

Pero con tanto talento en el terreno – desde jóvenes talentosos como los dominicanos Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y el venezolano Ronald Acuña Jr., hasta veteranos establecidos como Mookie Betts y Buster Posey – cualquier cosa puede suceder.

Mientras las estrellas se preparan para subirse al escenario, aquí responderemos algunas de tus preguntas sobre la edición 91 del Juego de Estrellas.

¿Cómo puedo ver el juego?

La transmisión nacional en EE.UU. por FOX empezará a las 7:30 p.m.

El juego también será transmitido en Canadá por Rogers Sportsnet y RDS. FOX Deportes transmitirá el partido en español en EE.UU., mientras que ESPN Deportes se encargará de la cobertura por audio.

¿Quiénes serán los lanzadores abridores?

¿Cuáles serán las alineaciones?

Los pilotos del Juego de Estrellas — Kevin Cash (Liga Americana y Rays) y Dave Roberts (Liga Nacional y Dodgers) anunciaron sus alineaciones el lunes.

LIGA AMERICANA

Shohei Ohtani, BD (LAA)

Vladimir Guerrero Jr., 1B (TOR)

Xander Bogaerts, SS (BOS)

Aaron Judge, RF (NYY)

Rafael Devers, 3B (BOS)

Marcus Semien, 2B (TOR)

Salvador Pérez, C (KC)

Teóscar Hernández, LF (TOR)

Cedric Mullins, CF (BAL)

LIGA NACIONAL

Fernando Tatis Jr., SS (SD)

Max Muncy, BD (LAD)

Nolan Arenado, 3B (STL)

Freddie Freeman, 1B (ATL)

Nick Castellanos, RF (CIN)

Jesse Winker, LF (CIN)

J.T. Realmuto, C (PHI)

Bryan Reynolds, CF (PIT)

Adam Frazier, 2B (PIT)

¿Quiénes estarán disponibles desde la banca?

Reservas de la L.A.:

C: Mike Zunino (T.B.)

2B: José Altuve (HOU)+

SS: Bo Bichette (TOR)

SS: Carlos Correa (HOU)+

1B: Matt Olson (OAK)

3B: José Ramírez (CLE)

1B: Jared Walsh (LAA)

OF: Michael Brantley (HOU)

OF: Joey Gallo (TEX)

OF: Adolis García (TEX)

OF: Cedric Mullins (BAL)

BD: J.D. Martínez (BOS)

BD: Nelson Cruz (MIN)

Reservas de la L.N.:

C: J.T. Realmuto (PHI)

2B: Ozzie Albies (ATL)

3B: Kris Bryant (CHC)

SS: Brandon Crawford (S.F.)

2B: Jake Cronenworth (S.D.)

3B: Eduardo Escobar (ARI)

1B: Max Muncy (LAD)

SS: Trea Turner (WSH)

OF: Mookie Betts (L.A.)

OF: Bryan Reynolds (PIT)

OF: Juan Soto (WSH)

OF: Chris Taylor (L.A.)

¿Quiénes estarán disponibles para lanzar?

L.A.:

LD: Gerrit Cole (N.Y.)

LD: Nathan Eovaldi (BOS)

LD: Kyle Gibson (TEX)

LZ: Yusei Kikuchi (SEA)

LD: Lance Lynn (CWS)

LZ: Carlos Rodón (CWS)

LD: Matt Barnes (BOS)

LZ: Aroldis Chapman (N.Y.)

LD: Liam Hendriks (CWS)

LD: Ryan Pressly (HOU)

LZ: Gregory Soto (DET)

L.N.:

LD: Corbin Burnes (MIL)

LD: Yu Darvish (S.D.)

LD: Jacob deGrom (NYM)+

LD: Kevin Gausman (S.F.)

LD: Germán Márquez (COL)

LZ: Trevor Rogers (MIA)

LD: Zack Wheeler (PHI)

LD: Brandon Woodruff (MIL)

LZ: Josh Hader (MIL)

LD: Craig Kimbrel (CHC)

LD: Mark Melancon (S.D.)

LD: Alex Reyes (S.L.)

¿El resultado del Juego de Estrellas todavía decide la ventaja de localía en la Serie Mundial?

No. Como parte del contrato colectivo negociado antes de la temporada del 2017, ese detalle se quitó. El juego es nuevamente una verdadera exhibición y la ventaja de localía en el Clásico Otoñal se le da ahora al equipo con el mejor récord en la temporada regular.

¿Algún cambio de reglas para el 2021?

No. Pero al igual que en la temporada regular, si el juego se va a extra innings, la décima entrada– y cualquier episodio subsiguiente – comenzará con un corredor en la segunda base para cada equipo.

¿Por qué se movió de ciudad el Juego de Estrellas?

El Comisionado Rob Manfred tomó la decisión de trasladar el juego de la ciudad de Atlanta luego de que se aprobara la S.B. 202, una ley de Georgia que fue criticada por restringir el acceso al proceso de votación para los residentes del estado. Luego de consultar con los equipos, jugadores activos y retirados, la Asociación de Jugadores de MLB y The Players Alliance, entre otros, Manfred expresó que la decisión era “la mejor forma de demostrar nuestros valores como deporte”.

¿Cuántas veces se ha celebrado el Juego de Estrellas en Denver?

Ésta será la segunda vez. El Coors Field fue sede del Juego de Estrellas por primera vez en 1998.

¿Cómo pueden los fanáticos involucrarse en el juego?

Los fanáticos tendrán una vez más la oportunidad de participar en la votación oficial para el Premio Ted Williams al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas. Durante el juego, los aficionados podrán votar exclusivamente en LasMayores.com y las páginas de los 30 equipos con el Voto JMV del Juego de Estrellas del 2021. La opinión colectiva de los aficionados representará el 20% del voto oficial para determinar quién se llevará el Trofeo Arch Ward.

¿Cuál liga ha ganado más veces el Juego de Estrellas?

La Americana tiene una ligera ventaja: 45 victorias y 43 derrotas, más dos empates. El total de carreras en esos 90 juegos es de 373 para la Americana y 370 para la Nacional, por lo que el Clásico de Media Temporada ha sido muy parejo a nivel general.

En los últimos años, sin embargo, el dominio ha sido principalmente del Joven Circuito, que ha perdido sólo seis veces desde 1988, tres veces desde 1997 y está invicto desde el 2013.

¿Qué otros datos divertidos debemos saber?

Éste es el tercer Juego de Estrellas consecutivo con al menos 30 jugadores haciendo su debut en esta competición. Ese número se ha alcanzado en siete de los últimos ocho ediciones del evento y en nueve de los últimos 11.

Los rosters tienen a seis jugadores de 23 años o menos: Guerrero, Tatis y Soto tienen 22, y Acuña, Bichette y Rogers tienen 23.

Aunque está fuera por una lesión de pantorrilla, Trout tiene la cadena activa más larga de participaciones en el Juego de Estrellas, con ocho llamados seguidos. Sus nueve selecciones en total son la mayor cantidad para cualquier jugador en los rosters de este año, seguido por Kimbrel (ocho), Altuve (siete), Chapman (siete), Cruz (siete), Pérez (siete) y Posey (siete).

