Aquí la lista de nominados a Premios Videoclip Awards

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Premios Videoclip Awards se celebrará el 7 de marzo del 2023, en su quinta edición desde 2016, reúne los creadores de la industria del video musical, en una novedosa premiación especializada en este importante género audiovisual, en esta ocasión estará apostando a las bondades de la ley de cine dominicano para establecerse como una de las premiaciones más importantes de la región, estimulando mejores creaciones, más estéticas y comprometidas con este arte, que fomenten marca país.

El Jurado estará conformado por Liz Turra, Bradley Bixler, Enyi-k, Nurgul Shayakhmetova, Roddy Pérez, Emil Peralta, Vlad Sosa, José Germán Ariza, Margarte Vargas y Maurizio Alberino.

Premios Videoclip Awards es una apuesta de Roddy Pérez Group, en sus ya cuatro ediciones realizadas ha servido de plataforma para la proyección de nuevo directores, productores y personal artístico, pero también ha reconocido y premiado la trayectoria de los pioneros y los más establecidos como Peyi Guzmán, Alberto Zayas, Juan Basanta, Tabaré Blanchard, Tuto Guerrero, Fernando Báez, con el objetivo colectivo de apostar a lo mejor de lo mejor.

Mejor video de Merengue

Johnny Ventura X Manny Cruz – Qué Rico Es El Merengue (Dir. Freddy Vargas)

Eddy Herrera – SI YO SE LO PIDO (Dir. Maiter Valdez)

Dominicano Alza La Mano – Henry Jiménez (Dir. Jet On Studios)

La Banda Gorda – LET’S GO (Dir. Reyson Lizardo)

Milly Quezada – Resistirá (Dir. Luis Gómez)

Rubby Pérez Un Compromiso (Dir. Labour Graph)

Miriam Cruz – Tu Ganas (Dir. Juan El Talento)

No Me Bote – Bonny Cepeda (Dir. Spinelly & Víctor Rangel)

Milly Quezada X Techy Fatule X Ross María X Alexandra – Se Busca (Dir. Luis Gómez)

Nacho X Manny Cruz X Daniel Santacruz – DAME UNA NOCHE (Dir. Rodrigo Rodríguez)

Mejor Video Merengue Típico

Yovanny Polanco – Yo No Tengo La Culpa (Dir. Pedro Luis Vargas)

El Prodigio – Perico Con Mambo (Dir. Ányelo Santiago)

Banda Real – A Dónde Se Fue (Dir. Pedro Luis Burgos)

Raquel Arias – Qué Me Van A Hablar De Amor (Dir. Rigoberto Genao)

Roniel – Sabes que te Quiero (Dir. Pedro Luis Burgos)

Urbanda – Dime – (Dir. AD Media Films)

Mejor video de Bachata

Fernando Villalona & Daniel Santacruz (Dir. Luis Gómez)

Pecador – Héctor Acosta El Torito (Dir. Edgar Marrera)

Bachatica – Ilegales (Dir. Ilegales)

Grupo Extra – Por Que Me Haces Llorar (Dir. Luis Gómez)

El Chaval De La Bachata – El Último Golpe (Dir. Baby Javi Films)

Raulín Rodríguez – Me Gustas (Dir. Cacique Records)

Frank Reyes – Corazón de acero (Dir. Robinson Valenzuela)

Luis Vargas – Yo Tengo Un Ángel (Dir. Miami Talents)

MILLY QUEZADA – Un Amor Desechable (Dir. Luis Gómez)

Kewin Cosmos – La Vecina (Dir. Manuel Paulino)

Joe Veras – Me Decidí (Dir. RSK Fama)

Romeo Santos XRosalía (Dir. Roger Guardia)

Teodoro Reyes – Muero (Dir. Danny del Rosario)

Ozuna, Anthony Santos – Señor Juez (Dir. Fernando Lugo)

Mejor video de Salsa

Sexappeal Ft Kelvin Saviñón – La tipa no e mansa (Dir. Rock Films)

Olvídate de Él – Alex Matos (Dir. Maiter Valdez)

Luis Salazar ft. David Kada – La Protagonista (Dir. Raymond HD)

Chiquito Team Band ? Montuno – La Rumba Ta’ Buena (Dir. Rafael Villegas)

José Alberto “El Canario” – Eso y Más (Dir. Arturo A. Báez)

José Alberto “El Canario” | Dulce Con Dulce (Dir. Lilu Vilera)

Mejor video Pop

Nathalie Hazim – ¿Qué Haces? – (Director José Germán Ariza)

Techy Fatule – A mí me vale (Dir. Techy Fatule)

SEYE – Versos Desnudos (Dir. Isabella Bretón)

Martha Heredia – Yo Sé Que Tu (Dir. Outer Space)

Diego Jaar- Palante (Dir. Polako)

Diego Jaar – La de amor (Dir. Mariel Aponte)

Giorgio Siladi – Que Nos De La Vida (Dir. Hilda Pellerano)

La Ross María – Tus Besos (Dir. Andrews Santos)

Mejor video Tropical Fusión

Ilegales X El Alfa El Jefe – Mi Vicio (Dir. Spinelly & Víctor Rangel)

Comiendo Callao – Ilegales (Dir. Freddy Vargas & Vladimir Dotel)

José Alberto El Canario & La Insuperable – Pata Pata (Dir. Lilu Vilera)

SEYE – Efecto Dominó (Dir. Isabella Bretón)

Riccie Oriach – Caracolita (Francisco Pérez)

Mejor video Hip Hop

Wilmer Roberts – Say My Name (Dir. Guaba Apps)

El Alfa “El Jefe” Ft. Lil Pump – Goyard (Dir. Fernando Lugo)

Amenazzy, Eladio Carrión (Dir. Zak Tassler)

Nino Freestyle – La Autoridad (Dir. Starlyn Javier)

Chelsy – La Cone (Dir. Ányelo Santiago)

Shadow Blow X Lápiz Conciente (Dir. Crea Fama Inc)

Mozart La Para X Lápiz Conciente (Dir. Labour Graph)

Rochy RD – Cuando Taba Bobo (Dir. ELEKA Films

Wilmer Roberts – Fama & Dinero (Dir. Winder Canario)

Vakeró – Deja De Llorar (Dir. Crea Fama Inc)

Químico Ultramega – El Nuevo Papa (Dir. Yo Director)

Wilmer Roberts – Nunca Creyeron (Dir. Bonny Films)

Nino Freestyle, Dalex – Flores (Dir. Rodrigo Rodríguez)

Amenazzy x Lápiz Conciente x Iz Blakk (Dir. Víctor Rangel y Spinelly)

MC Albertico, Farruko, Isaías Francotirador – En La Mía (Dir., Rodrigo Rodríguez)

Martha Heredia X Lápiz Conciente (Dir. King Diove)

Shadow Blow – No te vas a ir (Dir. Wayne Liriano)

Mejor Video DanceHall o Electrónic

Amenazzy X Beny Jr. – Rulay (Dir. Alpernia y Neomar)

Kiko El Crazy X will.i.am – (Dir. Rodrigo Rodríguez)

Axel Rulay X Tiësto X El Alfa X Farruko – Si Es Trucho Es Trucho (Dir. Víctor Rangel y Spinelly)

El Mayor Clásico – Discoteca (Dir. Crea Fama Inc)

El Alfa – Lebrón En El Bameso (Dir. Fluffy Designz y Marron HD)

Dj Adoni X Farruko X El Alfa X La Perversa – La Opinión Es Tuya

Marshmello X Tokischa – Estilazo (Dir. Verónica Gutiérrez)

Mejor video de Rock

Le Montro – Sin Arrepentimiento (Dir. Francisco Pérez)

Mira – Séptimo Invitado (Dir. Veras Cartoon)

Colao – Qué Palomo (Dir. Carlos Zouain)

The Mindgrenade – Where We Collide (Dir. Francisco Pérez)

Ephoro – Ruidos Ocultos (Dir. Robert Lizardo)

Mejor Video Dembow

Rochy RD – Cuanto Peluche (Dir. Rodrigo Rodríguez)

Kiko El Crazy – Soy Domi (Dir. Rodrigo Rodríguez)

Chimbala – Feliz (Dir. Freddy Graph)

Bulin 47 – Cachumbamba (Dir. Ányelo Santiago)

El Cuerpo Del Deseo – El Mayor Clásico (Dir. Jordany Post)

Soy Mama Remix – La Insuperable X Farina X Yailin la más viral (Dir. Freddy Graph)

El Alfa El Jefe – Gogo Dance (Dir. Ányelo Santiago)

El Yala X Braulio Fogón – 2 Na’ Ma (Dir. Guaba Apps)

Tokischa X Treintisiete – Sistema de Patio 3730 (Dir. Raymi Paulus)

Don Miguelo x Mozart La Para x Lápiz Conciente – Pila de Bandera (Dir. King Diove)

Chimbala – Careta (Dir. Freddy Graph)

El Alfa X J Balvin – Bellacon (Dir. Insomnia)

Mejor video Folk o Tradicional

Nikola – Oro (Dir. Jereny García)

Diómedes Jiménez X Inka – De Camino (Dir. Mary Paniagua)

La Marimba – Suéltame (Dir. Miranda Guzmán)

Xiomara Fortuna – ETAQUETÚVES (Dir. Adrián Díaz)

El Gran Poder de Diosa – El Remedio (Dir. Fernando Rivas)

Nikola – Embeleso Live (Dir. Eric Álvarez)

La Marimba – Encamíname (Dir. Alizé Jireh)

Mejor Actuación

Zaidy Bello – Yo No Tengo La Culpa

Kenny Grullón – Mi Vicio

Fausto Mata – No Me Bote

Irina Peguero – La Tipa no e mansa

Ramón Emilio Candelario – Caracolita

Jessica Pereyra – Dale Banda A Mi Mujer

Mejor Video Cristiano

Alex Zurdo X Manny Montes – Dañar El Jangueo (Dir. Luis Gómez)

Redimi2 – ROMPIENDO (Dir. Redimi2)

Chelo Home – PEDRO (Dir. Edilí González)

Light Ramírez – Tu Cruz (Dir. Jochy Medina)

Iron Heart X Ricky Webber X Brayan Booz – Vamos Pal Party (Dir. Shoghy Films)

Philippe X Peter Metivier – Resucitó (Dir. Samuel Salas)

Me Levantarás – Jessy Lizardo (Dir. Agnes Marte)

Relacionado