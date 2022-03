Aprueban proyecto inhabilita a condenados por violación sexual para impartir docencia a niños 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en una primera lectura, un proyecto de ley que inhabilita a personas que fueron condenadas por violación sexual para impartir docencia a menores de edad.

El referido proyecto es autoría de la diputada Lourdes Aybar y establece que tampoco podrán ejercer la docencia a niños las personas condenadas por inducción a la prostitución, trata de personas, grabación de pornografía con menores de edad o explotación sexual.

Las inhabilidades que se exponen en el proyecto, según dicta la misma pieza, deberán ser aplicadas únicamente en las instituciones públicas o privadas que presten servicios educativos, deportivos y culturales en los que concurran menores de edad.

Estas inhabilidades mencionadas en la iniciativa buscan “la protección del principio constitucional de la superioridad de los intereses y derechos de los niños y adolescentes.”

Para una correcta aplicación de la ley, el proyecto contempla la creación de un registro de inhabilidades por delitos sexuales el cual contendrá el nombre y cédula de identidad de la persona condenada, así como número, fecha y tribunal que dictó que la condena especificando la infracción por la que se estableció la pena.

Además, el proyecto aprobado por los diputados también establece otras inhabilidades para ejercer la docencia (de manera general y no sólo a niños).

Entre ellas se encuentran que los maestros no deberán padecer enfermedades infectocontagiosas que representen grave peligro, no podrán tener enfermedades psiquiátricas y no pueden ser consumidores de drogas o alcohol de manera habitual.

Para todas estas prohibiciones, en específico las de carácter penal, el registro deberá establecer que la condena ya es irrevocablemente juzgada. Es decir, la inhabilitación será efectiva cuando la pena ya no pueda ser apelada y esté debidamente registrada.

Antes de aprobarse, la diputada Aybar, proponente de la pieza, destacó que el proyecto es de vital importancia ya que así los centros educativos tendrán a mano el registro y podrán constatar en él antes de contratar al personal que trabajará con los niños.

Este proyecto de ley fue reenviado a una comisión especial de diputados para que nuevamente se lea y se estudie de forma más detenida, de manera que pueda ser llevado al hemiciclo con algunas correcciones y así permitir su aprobación en una segunda lectura, como lo establece el reglamento congresual.

Relacionado