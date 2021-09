Aprueban en segunda lectura proyecto controlaría venta, suministro y consumo bebidas alcohólicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó este martes en una segunda lectura, un proyecto de ley que tiene por objetivo controlar la venta, suministro, expendio y consumo de bebidas alcohólicas para fomentar la responsabilidad en su consumo.

Esta nueva normativa es autoría del vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, y entre sus objetivos se encuentra prevenir el uso de alcohol en menores de edad, disminuir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en adultos y lograr un alcance transversal a la política pública contra el consumo nocivo de las bebidas en la población.

La iniciativa contó con el voto mayoritario de 23 senadores, de los 24 que se encontraban presentes en la sesión ordinaria. Esta nueva ley establece que para vender bebidas alcohólicas, los centros de expendios deberán contar con una licencia que regule esta actividad comercial.

La licencia para el expendio y suministro de bebidas de manera principal o de manera accesoria operará una sola vez sea realizado el pago de la tasa correspondiente.

Asimismo, el proyecto indica que en los centros de expendio se establecerán áreas de servicio al público para consumo de bebidas alcohólicas en cualquier tipo de envase, excluyendo los ubicados en establecimientos turísticos.

También, los centros para venta de alcohol deberán estar ubicados en lugares que no obstruyan la vía pública y deberán estar instalados a una distancia de 150 metros uno del otro.

Según el proyecto aprobado, los negocios deben vender bebidas alcohólicas de domingo a jueves en horario de 6:00 a.m. hasta las 12:00 a.m., mientras que los viernes y sábados deberán vender alcohol de 6:00 a. m. hasta las 2:00 a.m.

La ley establece también infracciones administrativas que pueden ser penalizadas como el incumplimiento de condiciones de la licencia, tener cúmulo de basura en los expendios, venta de alcohol en no lugares no autorizados y venta a menores.

