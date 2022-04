Aproleche se desvincula de acuerdo que pide variar proyecto de ley sobre aranceles a bienes importados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) se desvinculó del acuerdo que depositaron numerosas entidades de productores ante la Presidencia de la Cámara de Diputados, que define una posición común con relación al proyecto de ley que grava con tasa cero los gravámenes aduanales de numerosos bienes de la canasta básica.

Una comunicación suscrita por Eric Rivero y Minerva Then, presidente y secretaria de Aproleche, dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, hace de su conocimiento la desvinculación de la entidad, “por no haber formado parte de dicho acuerdo”, y que, por tanto, no tiene que suscribirlo.

El acuerdo, suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con distintas asociaciones de agroproductores, sugiere modificar en varias partes dicho proyecto de ley, el cual la Cámara Baja aprobó este martes en segunda lectura.

A raíz del presidente Luis Abinader anunciar que el Poder Ejecutivo iba a someter ante el Congreso Nacional el proyecto de ley en cuestión -lo cual se hizo el pasado 11 de marzo- Aproleche envió una carta cuatro días después al presidente de la Cámara de Diputados.

En esa misiva refiere que el presidente Abinader “en numerosas ocasiones, y más recientemente en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, ha afirmado que para el Gobierno es una necesidad impulsar la producción nacional”.

Y añade que, “a pesar de los problemas de escasez de materias primas y de logística a nivel mundial, los productores han garantizado un abastecimiento permanente de los productos de primera necesidad a todo el pueblo dominicano”.

Aproleche plantea en esa comunicación que la eliminación temporal de los aranceles termina siendo un subsidio generalizado que no necesariamente llegará al consumidor más necesitado, “y que afectará gravemente a nuestros productores agropecuarios”.

Considera que lo más recomendable es otorgar subsidios focalizados a los consumidores y, en caso de ser necesario, a los productores.

Refiere que los productores agropecuarios, durante los momentos de mayor incertidumbre de la pandemia, han jugado un papel clave “y hemos sido catalizadores del proceso de recuperación económica”.

Asimismo señala que la ganadería es el principal sector del campo dominicano, debido a que involucra a más de 50 mil productores e impacta a la economía con más de 300 mil empleos directos y otros 40 mil en la industria transformadora.

