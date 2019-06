Apresan presunto autor intelectual y al que pagó por ejecución atentado donde resultó herido Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las autoridades apresaron este viernes a Víctor Hugo Gómez, acusado de ser el autor intelectual del atentado en que resultó herido el expelotero David Ortiz, alegadamente al confundirlo con otro hombre identificado como Sixto David Fernández, alias El Modelo, así como a Alberto Rodríguez Mota, quien según las autoridades fue la persona que organizó y pagó los 400 mil pesos a los ejecutores del atentado.

La Policía Nacional hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter donde expresó que “la Policía Nacional apresa a Víctor Hugo Gómez”, quien se encontraba prófugo.

Con el apresamiento de Gómez vuelve a salir el nombre de César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, quien lo relaciona, a través de un video que circula en las redes, con su primo Sixto David Fernández (El Modelo).

“Él (David Fernández) y César “El Abusador” son muy amigos, andan normalmente juntos, incluso me lo presentó personalmente”, refirió Hugo Gómez, quien negó haber mandado a matar a su primo.

En un audiovisual que circula sobre el apresamiento se observa el momento cuando los agentes sorprendieron a Hugo Gómez, mientras realizaba una video llamada.

Gómez fue arrestado en un sector de Santo Domingo Oeste, según ha trascendido de manera extraoficial, aunque aún se desconocen las circunstancias.

En una rueda de prensa realizada el pasado 19 de este mes, las autoridades atribuyeron a Hugo Gómez ser el autor intelectual del atentado en el que resultaron heridos de bala el expelotero David Ortiz y el comunicador Jhoel López, el pasado domingo 9 de junio en un centro de diversión de Santo Domingo Este.

Agregaron que Gómez, quien es prófugo de la justicia de los Estados Unidos, coordinó con Rodríguez Mota el atentado que iba dirigido a su pariente Sixto David Fernández, por este haberlo delatado ante las autoridades norteamericanas en el 2011.

“Sixto David Fernández informó en el interrogatorio que el único que podía atentar contra su vida es Víctor Hugo Gómez Vázquez”, dijo el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista.

Por el caso aún siguen prófugos de la justicia Luis Rivas Clase (El Cirujano) y Fernanda Villasmil Manzanilla, alias “La Venezolana” o “Pelirrubia”.

Niega ser autor intelectual de atentado

Víctor Hugo Gómez negó estar vinculado al ataque, el cual, según las autoridades, estaba destinado a Fernández.

A través de un video publicado en las redes sociales, previo a su apresamiento, Gómez Vásquez indicó que “temo por mi vida”. “Tengo mis hijos y familia que dependen de mí y nunca le haría daño a nadie”, agregó.

Gómez pidió a las autoridades que investiguen bien el caso, al tiempo que resaltó que no es enemigo de Sixto David Fernández, su primo.

Devela modus vivendi de David Fernández

Gómez Vásquez señaló, además, que David Fernández es quien debe ser investigado, puesto que se dedica a negocios turbios.

“(Sixto) David no es simplemente un empresario que no hace nada mal. Él se le acerca a los viajeros, a los dominicans york, y los introduce a los capos locales de República Dominicana. De la manera que él se les acerca es que porque él anda en automóviles lujosos. Carros que él tiene facilidades de conseguir a través de dealers”, denunció.

Agregó que “busquen de 10 años para acá, busquen por Caribe Express o por las agencias de envío para que se den cuenta de todo el dinero que recibe por envíos y es por dominicans york que hacen el compromiso con él de enviar el dinero. Por hacer el enlace con los capos locales y con los viajeros con los dominicans york él recibe una compensación por el negocio que se hizo”.

Gómez Vásquez indicó, además, que “(Sixto David) conoce a todo el mundo. En Santo Domingo están claros en quién es David Fernández, y además es muy amigo de César El Abusador. De hecho él me presentó a mí a César el Abusador en 2008 y él se ha manejado con César hace mucho tiempo”.

Aclaró, además, que no se entregó a las autoridades de Estados Unidos porque no se encontraba en su residencia y no contaba con un abogado.

“El hecho de que yo no me haya entregado a las autoridades americanas por la razón de que hicieron el allanamiento en mi casa es porque yo no estaba. Me siento con miedo y mucho peligro y jamás me ha pasado algo de esta manera”, indicó.

Sobre arresto de quien pagó RD$400 mil a ejecutores atentado

Alberto Rodríguez Mota fue arrestado este viernes mientras intentaba viajar a Puerto Rico en yola por las costas de Samaná.

La Policía Nacional explicó que Rodríguez Mota fue arrestado por agentes de la Armada de República Dominicana (ARD).

Según declaró el Ministerio Público, el arrestado fue quien pagó los 400 mil pesos que recibieron los demás imputados en el caso para ejecutar la acción, donde resultaron heridos Ortiz y López.

Apresados por el caso

Por el caso ya han sido apresadas otras once personas, a quienes les han dictado prisión preventiva como medida de coerción. Con estos dos se eleva a 13 el número de detenidos.

Los apresados son Rolfi Ferreyra Cruz o Ramón Martínez Pérez (“Rolfi”), quien admitió haber disparado al exbeisbolista; Oliver Moisés Mirabal, Eddy Vladimir Féliz García (“El Nata”), Joel Rodríguez de la Cruz (“Calamardo”) y Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (“Nene”).

También cumplen prisión preventiva Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Lanny Estefanny Pérez Reyes, José Eduardo Ciprián (“Chuki”) y Carlos Rafael Álvarez (“Carlos Nike”), estos dos últimos cumplen prisión en la cárcel del 15 de Azua y contra los cuales se ha abierto un proceso paralelo por este nuevo caso.

