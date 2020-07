Apresan nuevamente a Careconflé, el fotógrafo acusado de acoso a menores de edad en redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, apresó nuevamente este martes al fotógrafo Josué Crispín (Careconflé), acusado de acosar vía redes sociales a menores de edad.

El fotógrafo se mantuvo en silencio mientras era preguntado por periodistas el motivo de su apresamiento.

A finales de mayo, la Fiscalía del Distrito Nacional sostuvo que Crispín fue despachado con la advertencia de que puede ser solicitado en cualquier momento.

La investigación y detención del joven fotógrafo por el Ministerio Público inició tras denunciarse en la red social que Careconfle, acosaba a varias jóvenes menores de edad presuntamente para pedirles desnudos.

Se recuerda que el Ministerio Público sostuvo que la acción pudiera constituir una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y a la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales había iniciado una investigación en torno a una denuncia formulada en Instagram.

