(VIDEO) Apresan hombre se hacía pasar por coronel de la Armada para evadir toque de queda

Un hombre fue arrestado este sábado mientras transitaba por una de las calles de la Ciudad de Santo Domingo haciéndose pasar como coronel de la armada de la República Dominicana para evadir el toque de queda, medida dispuesta por el Gobierno para frenar el coronavirus. El hombre responde al nombre de Gorge Richard de León, quien fue apresado mientras transitaba por la calle el Bambú, del sector Alameda, Santo Domingo Oeste, sin permiso, en una yipeta de donde trató de ofrecerle $500 pesos a los agentes de la Policía Nacional que le detuvieron. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD