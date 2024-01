Apresan hombre acusado de herir con arma blanca a su pareja en Villa Riva

EL NUEVO DIARIO, DUARTE.- La Policía Nacional apresó este viernes a un hombre acusado de herir con arma blanca a su pareja en hecho ocurrido en noviembre del 2023 en Agua Santa del Yuna, municipio de Villa Riva.

Se trata de Pedro Peña, alias Japón, de 70 años de edad, quien aseguró que nunca intentó matar a la víctima, identificada como Rachel Paniagua.

«Me dieron por detrás y yo halé (el cuchillo) y la corté… me dieron por detrás y yo me espanté», expresó a la prensa al narrar la versión de los hechos, alegando que no sabía quien era la persona que le había dado.

Peña desmintió que él y su pareja estuvieran dejados en ese momento, que se haya tratado por un asuntos de celos y que le propinara más de una estocada.

También dijo sentirse arrepentido de haberla herido y que no se había entregado a las autoridades porque supuestamente estaba buscando dinero para que la afectada fuera al médico.

Luego de indicar que la víctima ya tiene otra pareja, Peña aseguró que la ama más que a su propia vida.

La Policía Nacional informó que el acusado será sometido a la acción de la justicia.

Por: Máximo Peralta