Apresan en EE.UU. a Enrique Figueroa por amenazar de muerte al presidente Abinader 

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Fue apresado este lunes en Nueva York un hombre por amenazar de muerte al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

El detenido fue identificado como Enrique Figueroa, acusado de hacer amenazas interestatales contra el mandatario dominicano y también amenazar a un funcionario extranjero.

La información fue dada a conocer por Aaron Katersky, corresponsal de ABC News Radio con sede en Nueva York, a través de su cuenta de Twitter, quien manifestó que “Figueroa amenazó con matar a un líder mundial que asistía a la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unid”.

En varias ocasiones Figueroa a través de sus redes sociales aseguró ser un empresario de la construcción y de haber financiado la campaña presidencial de Abinader para las elecciones del 7 de julio de 2020.

A man arrested in NYC threatened to kill a world leader attending the UN General Assembly. Enrique Figueroa was charged with threatening a foreign official and making interstate threats against Luis Abinader, president of the Dominican Republic, a source told ABC News.

— Aaron Katersky (@AaronKatersky) September 20, 2021